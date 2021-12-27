***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.12.2021 09:42
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Ata Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
24.12.2021
Alım
485
3.60
1,746.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986267
BIST
10:271.925
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 33,49
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.934
En Düşük
1.899
10:2711,4256
En Yüksek
|Değişim
|: 3,95%
|| 0,4342
|Açılış
|: 11,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0500
|
11,5777
En Düşük
10,7605
10:2712,9819
En Yüksek
|Değişim
|: 4,36%
|| 0,5424
|Açılış
|: 13,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
14,1284
En Düşük
12,1851
10:27664,60
En Yüksek
|Değişim
|: 4,12%
|| 26,27
|Açılış
|: 664,60
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler10:25
|ISKPL
|5,39
|35.226.946
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,90
|1.629.641
|% 9,96
|
|SMART
|5,63
|2.383.332
|% 9,96
|
|RALYH
|14,49
|299.016
|% 9,36
|
|EDATA
|17,85
|2.629.738
|% 8,91
|
|DOBUR
|64,80
|704.311
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,22
|2.015.836
|% -9,80
|
|UZERB
|32,90
|90.804
|% -7,27
|
|RODRG
|17,82
|1.146.005
|% -6,16
|
|SONME
|31,00
|351.757
|% -6,06
|
|THYAO
|21,38
|420.319.152
|% 1,23
|
|SASA
|50,70
|392.427.973
|% 6,51
|
|EREGL
|29,18
|366.313.314
|% 2,82
|
|SISE
|14,06
|322.116.668
|% 1,88
|
|ASELS
|22,40
|226.007.774
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,25
|76.255.740
|% 1,35
|
|YKBNK
|3,56
|118.070.483
|% 0,85
|
|DOHOL
|2,87
|75.597.230
|% 1,41
|
|SISE
|14,06
|322.116.668
|% 1,88
|
|KRDMD
|9,72
|219.125.779
|% 3,08
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3918
|11,4438
|% 4,12
|
|Euro
|12,8664
|13,0729
|% 5,09
|
|Sterlin
|15,2616
|15,3381
|% 3,83
|
|Frank
|12,3776
|12,4522
|% 3,92
|
|Riyal
|3,0335
|3,0487
|% 3,95
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,49
|
|Altın Gr.
|663
|663
|24,36
|
|Cumhuriyet
|4.455
|4.522
|-212,00
|
|Tam
|4.436
|4.553
|64,33
|
|Yarım
|2.144
|2.202
|31,12
|
|Çeyrek
|1.075
|1.101
|15,55
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|8,34
|8,35
|0,22
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|-0,26
|
Seans Raporu
10:25
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10:39SASA
Yüzde 6.51 oranında artışla 50.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 882, 921 adet işlem
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10:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, VAKBN, GARAN
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10:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GUBRF, FROTO
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10:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 31 artarak (% 2.27 ) 1, 724
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