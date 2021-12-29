***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
29.12.2021 09:35
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Ata Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
28.12.2021
Satım
10,098
3.57
36,097.11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986811
BIST
18:051.895
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 44,98
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.901
En Düşük
1.829
18:0512,6366
En Yüksek
|Değişim
|: 6,89%
|| 0,8148
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,6867
En Düşük
11,7593
18:0514,3455
En Yüksek
|Değişim
|: 7,16%
|| 0,9591
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,4118
En Düşük
13,3150
18:05731,14
En Yüksek
|Değişim
|: 6,51%
|| 44,69
|Açılış
|: 730,26
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
734,94
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|38,50
|3.082.840
|% 10,00
|
|ENKAI
|15,34
|138.390.850
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|48.189.193
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.415.026
|% 9,96
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,50
|811.042
|% -42,43
|
|SEYKM
|12,36
|18.797.558
|% -9,98
|
|ULUSE
|60,40
|2.182.674
|% -9,85
|
|NUGYO
|5,70
|108.683.848
|% -8,06
|
|OYYAT
|46,26
|33.470.848
|% -7,85
|
|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 5,25
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6186
|12,6366
|% 6,89
|
|Euro
|14,3075
|14,3455
|% 7,16
|
|Sterlin
|16,9601
|17,0452
|% 7,10
|
|Frank
|13,7378
|13,8205
|% 7,00
|
|Riyal
|3,3506
|3,3674
|% 6,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,85
|
|Altın Gr.
|732
|732
|45,47
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,26
|9,27
|0,52
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|0,11
|