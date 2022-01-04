***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.01.2022 09:44
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Ata Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
3.01.2022
A
13,801
3.59
49,510.45
3.01.2022
S
2,000
3.58
7,160.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988550
BIST
14:011.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 36,85
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
14:0113,3319
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,2636
|Açılış
|: 13,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
14:0115,0721
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,2703
|Açılış
|: 14,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
14:01773,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 14,34
|Açılış
|: 773,34
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler13:59
|BFREN
|1.192,40
|33.016.838
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,22
|4.776.745
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.519.220
|% 9,99
|
|KRSTL
|3,10
|55.994.404
|% 9,93
|
|TSPOR
|7,32
|322.253.135
|% 9,91
|
|KUYAS
|5,30
|12.712.445
|% -5,19
|
|BAGFS
|16,79
|48.422.616
|% -5,14
|
|KSTUR
|254,00
|78.762
|% -4,08
|
|AKGRT
|9,74
|9.386.899
|% -3,75
|
|KZBGY
|29,64
|9.261.264
|% -3,45
|
|THYAO
|22,88
|1.654.672.934
|% 4,76
|
|EREGL
|29,96
|1.242.158.032
|% 2,46
|
|GARAN
|11,49
|1.197.330.453
|% 0,26
|
|SASA
|55,65
|1.028.392.081
|% 4,51
|
|SISE
|14,21
|836.971.768
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,48
|606.553.774
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,26
|300.902.938
|% 1,35
|
|GARAN
|11,49
|1.197.330.453
|% 0,26
|
|IHGZT
|0,74
|64.036.352
|% -2,63
|
|IHLAS
|0,62
|52.146.788
|% 8,77
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3297
|13,3660
|% 2,28
|
|Euro
|15,0576
|15,1045
|% 2,05
|
|Sterlin
|18,0108
|18,1011
|% 2,36
|
|Frank
|14,5127
|14,6001
|% 2,22
|
|Riyal
|3,5493
|3,5671
|% 2,04
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|3,53
|
|Altın Gr.
|777
|778
|18,59
|
|Cumhuriyet
|5.177
|5.250
|90,00
|
|Tam
|5.154
|5.288
|101,49
|
|Yarım
|2.491
|2.558
|49,09
|
|Çeyrek
|1.249
|1.279
|24,55
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,18
|
|B. Petrol
|79,58
|79,58
|0,60
|