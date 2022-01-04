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***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

04.01.2022 09:44
***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bi


***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Piyasa yapıcısı olduğumuz Ata Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. 
    İşlem Tarihi
    İşlemin Niteliği   Alım - Satım
    İşleme Konu Payların Nominal  Tutarı (TL)
    İşlem Fiyatı (TL/Adet)
    İşlem Tutarı (TL)

    3.01.2022
    A
    13,801
    3.59
    49,510.45

    3.01.2022
    S
    2,000
    3.58
    7,160.00





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988550


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 1.192,40 33.016.838 % 10,00  
CRFSA 46,22 4.776.745 % 10,00  
DOBUR 85,30 5.519.220 % 9,99  
KRSTL 3,10 55.994.404 % 9,93  
TSPOR 7,32 322.253.135 % 9,91  
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13:59 Alış Satış %  
Dolar 13,3297 13,3660 % 2,28  
Euro 15,0576 15,1045 % 2,05  
Sterlin 18,0108 18,1011 % 2,36  
Frank 14,5127 14,6001 % 2,22  
Riyal 3,5493 3,5671 % 2,04  
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13:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.806 3,53  
Altın Gr. 777 778 18,59  
Cumhuriyet 5.177 5.250 90,00  
Tam 5.154 5.288 101,49  
Yarım 2.491 2.558 49,09  
Çeyrek 1.249 1.279 24,55  
Gümüş.Ons 22,82 22,84 -0,06  
Gümüş Gr. 9,82 9,83 0,18  
B. Petrol 79,58 79,58 0,60  
Seans Raporu 13:59
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