***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.01.2022 09:30
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Ata Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
11.01.2022
A
4,500
3.84
17,280.00
11.01.2022
S
4,514
3.89
17,575.30
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992901
BIST
18:102.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
0
En Düşük
0
18:1013,7750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0319
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8146
En Düşük
13,7216
18:1015,6940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0057
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7199
En Düşük
15,5761
18:10804,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -3,73
|Açılış
|: 804,99
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
803,07
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ARSAN
|5,35
|21.548.741
|% 33,63
|
|ATEKS
|39,98
|5.944.712
|% 0,00
|
|ATLAS
|1,21
|760.358
|% 0,00
|
|ATSYH
|9,10
|753.271
|% 0,00
|
|ARMDA
|57,65
|848.727
|% 0,00
|
|ATEKS
|39,98
|5.944.712
|% 0,00
|
|ATLAS
|1,21
|760.358
|% 0,00
|
|ATSYH
|9,10
|753.271
|% 0,00
|
|ARMDA
|57,65
|848.727
|% 0,00
|
|ANELE
|2,54
|13.411.458
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 0,00
|
|EREGL
|31,76
|5.220.723.742
|% 0,00
|
|THYAO
|26,90
|4.790.622.863
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,37
|883.721.808
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,08
|646.164.017
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7463
|13,7750
|% -0,23
|
|Euro
|15,6328
|15,6940
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,7560
|18,8501
|% 0,03
|
|Frank
|14,8743
|14,9639
|% -0,03
|
|Riyal
|3,6630
|3,6814
|% -0,05
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-2,67
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,13
|0,02
|
|B. Petrol
|83,73
|83,73
|0,01
|