***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.02.2022 09:34
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Ata Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
14.02.2022
A
16,949
5.03
85,306.33
14.02.2022
S
8,700
5.16
44,929.50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001735
BIST
11:532.041
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 38,74
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.046
En Düşük
2.006
11:5313,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0046
|Açılış
|: 13,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6388
En Düşük
13,5620
11:5315,4379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0757
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,4379
En Düşük
15,3518
11:53812,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -5,38
|Açılış
|: 812,58
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
811,71
BIST En Aktif Hisseler11:53
|PKENT
|791,00
|7.425.812
|% 10,00
|
|POLTK
|579,20
|24.322.851
|% 9,99
|
|OYLUM
|5,86
|10.663.215
|% 9,74
|
|CEOEM
|16,72
|26.006.542
|% 9,64
|
|ATSYH
|14,60
|805.949
|% 9,04
|
|KAPLM
|50,05
|1.199.398
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|1.187.774
|% -9,94
|
|AVOD
|1,75
|19.522.613
|% -6,75
|
|DERHL
|4,91
|13.576.360
|% -5,21
|
|MARKA
|4,05
|981.504
|% -4,71
|
|THYAO
|29,36
|2.752.169.028
|% 2,66
|
|KRDMD
|11,92
|877.124.334
|% 3,56
|
|YKBNK
|4,13
|664.966.649
|% 1,23
|
|EREGL
|28,78
|663.893.844
|% 3,01
|
|KOZAL
|128,80
|618.926.621
|% 0,70
|
|YKBNK
|4,13
|664.966.649
|% 1,23
|
|THYAO
|29,36
|2.752.169.028
|% 2,66
|
|EKGYO
|2,30
|184.477.003
|% 1,77
|
|KRDMD
|11,92
|877.124.334
|% 3,56
|
|AKBNK
|8,07
|280.650.370
|% 1,13
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5849
|13,5968
|% 0,03
|
|Euro
|15,4217
|15,4379
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,3760
|18,4682
|% 0,27
|
|Frank
|14,6422
|14,7304
|% 0,14
|
|Riyal
|3,6107
|3,6288
|% -0,02
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-10,50
|
|Altın Gr.
|815
|815
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|94,66
|94,66
|-1,82
|
Seans Raporu
11:53
daha fazla
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12:08CEOEM
Yüzde 9.38 oranında artışla 16.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 650, 802 adet işlem
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12:06DZGYO
Yüzde 7.33 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 992, 822 adet işlem
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12:04XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 8 üstünde . İşlem hacmi 11, 872.00 milyon TL de
-
12:04DZGYO
Yüzde 7.33 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 957, 638 adet işlem
-
12:03POLTK
Yüzde 9.99 oranında artışla 579.20 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 549 adet işlem