***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.02.2022 09:18
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Ata Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
17.02.2022
A
250
1,305.00
17.02.2022
S
250
1,330.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002680
BIST
11:542.021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,19
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.016
11:5413,6328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0510
|Açılış
|: 13,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6350
En Düşük
13,5136
11:5415,5012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0440
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
11:54829,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,34
|Açılış
|: 829,54
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,55
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler11:54
|ISBTR
|66.622,70
|1.132.586
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.139.238
|% 9,97
|
|SERVE
|21,58
|243.207
|% 9,82
|
|KRSTL
|5,70
|2.501.719
|% 9,62
|
|BASCM
|4,73
|23.650
|% 8,24
|
|CEOEM
|17,01
|20.117.932
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.054.394
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.121.299
|% -9,99
|
|KAPLM
|41,28
|1.473.944
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|31.711.377
|% -9,77
|
|THYAO
|29,40
|1.428.707.298
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,69
|367.521.977
|% 1,56
|
|EREGL
|28,18
|305.723.128
|% 0,50
|
|TUPRS
|193,20
|255.510.652
|% 1,15
|
|SISE
|13,16
|203.396.354
|% 0,61
|
|YKBNK
|4,02
|199.907.993
|% 0,75
|
|THYAO
|29,40
|1.428.707.298
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,69
|367.521.977
|% 1,56
|
|ODAS
|1,30
|40.805.850
|% 0,78
|
|USAK
|1,66
|43.472.768
|% 7,10
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6223
|13,6328
|% 0,38
|
|Euro
|15,4929
|15,5012
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,5190
|18,6118
|% 0,43
|
|Frank
|14,7257
|14,8144
|% 0,17
|
|Riyal
|3,6192
|3,6373
|% 0,30
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-4,79
|
|Altın Gr.
|829
|830
|0,38
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|0,07
|
|B. Petrol
|92,36
|92,36
|-0,62
|