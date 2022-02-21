***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.02.2022 09:26
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Ata Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
18.02.2022
S
250
5.18
1,295.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003051
BIST
12:112.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 16,46
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.048
12:1113,6415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0063
|Açılış
|: 13,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
12:1115,5072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0420
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
12:11832,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 832,28
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler12:11
|LKMNH
|14,63
|19.032.214
|% 10,00
|
|UZERB
|67,30
|1.152.984
|% 9,97
|
|MERIT
|37,14
|22.493.756
|% 9,95
|
|OTKAR
|452,60
|211.344.410
|% 9,19
|
|DERHL
|5,64
|16.683.828
|% 8,46
|
|CEOEM
|15,31
|15.649.971
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|924.695
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|696.560
|% -9,97
|
|SERVE
|19,60
|79.478
|% -6,93
|
|ETILR
|7,78
|448.649
|% -6,04
|
|THYAO
|29,66
|1.979.337.320
|% 0,88
|
|KRDMD
|11,79
|485.707.952
|% 0,43
|
|YKBNK
|4,10
|447.607.971
|% 1,74
|
|GARAN
|11,89
|410.878.989
|% 0,42
|
|EREGL
|28,68
|348.740.539
|% 1,20
|
|YKBNK
|4,10
|447.607.971
|% 1,74
|
|ODAS
|1,36
|121.245.807
|% 0,00
|
|THYAO
|29,66
|1.979.337.320
|% 0,88
|
|KRDMD
|11,79
|485.707.952
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,33
|93.344.501
|% 0,00
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6363
|13,6415
|% -0,05
|
|Euro
|15,4992
|15,5072
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,5419
|18,6349
|% 0,22
|
|Frank
|14,7852
|14,8742
|% 0,21
|
|Riyal
|3,6246
|3,6428
|% -0,04
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|0,24
|
|Altın Gr.
|831
|832
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|5.539
|5.623
|15,00
|
|Tam
|5.512
|5.652
|45,60
|
|Yarım
|2.664
|2.734
|22,06
|
|Çeyrek
|1.336
|1.367
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,82
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,44
|91,44
|0,05
|