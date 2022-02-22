***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.02.2022 08:52
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Ata Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
21.02.2022
A
2,250
5.06
11,390.00
21.02.2022
S
2,000
5.17
10,334.61
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003335
BIST
14:382.024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -14,28
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
14:3813,8079
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1453
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,6330
14:3815,6821
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2033
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6842
En Düşük
15,4300
14:38842,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,04
|Açılış
|: 842,29
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler14:38
|HUNER
|2,20
|3.425.279
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.045.728
|% 9,94
|
|POLTK
|593,00
|81.578.213
|% 8,09
|
|BASCM
|5,67
|395.881
|% 7,59
|
|TCELL
|20,76
|464.909.307
|% 7,34
|
|PKENT
|467,30
|776.185
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|47.988.124
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,94
|2.592.872.810
|% -1,70
|
|KRDMD
|11,71
|993.218.152
|% -0,17
|
|EREGL
|28,56
|877.545.033
|% -1,04
|
|YKBNK
|4,02
|851.122.339
|% -0,74
|
|KARSN
|3,97
|731.238.702
|% -0,50
|
|YKBNK
|4,02
|851.122.339
|% -0,74
|
|KARSN
|3,97
|731.238.702
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,26
|275.455.394
|% -1,74
|
|ODAS
|1,36
|148.541.131
|% 0,00
|
|THYAO
|28,94
|2.592.872.810
|% -1,70
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8024
|13,8079
|% 1,06
|
|Euro
|15,6671
|15,6821
|% 1,31
|
|Sterlin
|18,6659
|18,7596
|% 0,73
|
|Frank
|14,9557
|15,0458
|% 0,73
|
|Riyal
|3,6672
|3,6856
|% 1,01
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-10,97
|
|Altın Gr.
|841
|841
|3,86
|
|Cumhuriyet
|5.594
|5.679
|63,00
|
|Tam
|5.572
|5.711
|69,71
|
|Yarım
|2.693
|2.762
|33,72
|
|Çeyrek
|1.351
|1.381
|16,86
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,04
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,15
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|1,95
|
Seans Raporu
14:38
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