***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.03.2022 09:04
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Ata Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
10.03.2022
A
3,000
3.82
11,445.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009416
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
0
En Düşük
0
18:0514,9347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0802
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9421
En Düşük
14,8075
18:0516,4651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1208
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,4913
En Düşük
16,3012
18:05953,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,72
|Açılış
|: 953,75
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
956,63
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANFM
|30,36
|6.620.545
|% 0,00
|
|YONGA
|23,62
|386.921
|% 0,00
|
|TMSN
|15,01
|18.613.043
|% 0,00
|
|KSTUR
|241,60
|187.109
|% 0,00
|
|SRVGY
|87,40
|30.465.525
|% 0,00
|
|SANFM
|30,36
|6.620.545
|% 0,00
|
|YONGA
|23,62
|386.921
|% 0,00
|
|TMSN
|15,01
|18.613.043
|% 0,00
|
|KSTUR
|241,60
|187.109
|% 0,00
|
|SRVGY
|87,40
|30.465.525
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 0,00
|
|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% 0,00
|
|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 0,00
|
|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% 0,00
|
|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 0,00
|
|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9279
|14,9347
|% 0,54
|
|Euro
|16,4274
|16,4651
|% 0,74
|
|Sterlin
|19,4819
|19,5796
|% 0,71
|
|Frank
|15,9816
|16,0778
|% 0,69
|
|Riyal
|3,9675
|3,9874
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|953
|953
|0,92
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş Gr.
|12,31
|12,33
|-0,04
|