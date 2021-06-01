***ATA* *BMSCH*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
01.06.2021 08:27
***ATA******BMSCH*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [BMSCH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939227
BIST
10:411.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,42
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.426
En Düşük
1.423
10:418,4971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0052
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5029
En Düşük
8,4778
10:4110,4027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0155
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4028
En Düşük
10,3676
10:41522,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,67
|Açılış
|: 522,26
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
523,29
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler10:41
|KONTR
|72,60
|9.636.037
|% 10,00
|
|VAKKO
|11,82
|13.596.392
|% 9,95
|
|DERIM
|10,94
|6.353.633
|% 9,95
|
|BALAT
|6,58
|310.727
|% 9,85
|
|INVEO
|131,20
|7.643.768
|% 8,43
|
|KUTPO
|33,04
|103.035.217
|% -8,53
|
|KERVN
|0,66
|21.780
|% -5,71
|
|ODAS
|2,19
|62.287.150
|% -5,19
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|TKURU
|214,00
|213.304
|% -4,89
|
|GARAN
|8,07
|347.108.969
|% 1,00
|
|THYAO
|13,13
|180.372.366
|% -1,43
|
|KRDMD
|7,83
|127.761.639
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,20
|120.840.006
|% 2,33
|
|KUTPO
|33,04
|103.035.217
|% -8,53
|
|YKBNK
|2,20
|120.840.006
|% 2,33
|
|GARAN
|8,07
|347.108.969
|% 1,00
|
|ODAS
|2,19
|62.287.150
|% -5,19
|
|TSKB
|1,36
|32.250.740
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,95
|42.895.338
|% 0,00
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4941
|8,4971
|% 0,06
|
|Euro
|10,3974
|10,4027
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0417
|12,1021
|% 0,06
|
|Frank
|9,4111
|9,4678
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2559
|2,2672
|% -0,07
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|7,40
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,33
|28,36
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,05
|
|B. Petrol
|70,34
|70,34
|1,03
|
Seans Raporu
10:41
daha fazla
-
10:55BALAT
Yüzde 9.85 oranında artışla 6.58 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 223 adet işlem
-
10:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, SAHOL, YKBNK
-
10:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 8 artarak (% 0.39 ) 1, 245
-
10:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, BALAT, DERIM, KONTR
-
10:54
BALAT, SELGD, MZHLD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında