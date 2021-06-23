***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.06.2021 14:01
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.06.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 23 Haziran 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943741
BIST
14:251.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,10
|Açılış
|: 1.415
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|Önceki Kapanış
|: 1.410
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1.420
En Düşük
1.404
14:258,6354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
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|Açılış
|: 8,6350
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|Önceki Kapanış
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8,6768
En Düşük
8,5973
14:2510,3268
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 10,3250
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10,3534
En Düşük
10,2595
14:25495,16
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|Değişim
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|| 0,40
|Açılış
|: 495,16
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|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler14:25
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.843.532
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|70.421.879
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.789.822
|% 9,96
|
|RAYSG
|9,85
|1.614.501
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,83
|35.435.266
|% -5,97
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|THYAO
|14,65
|643.501.409
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,11
|626.543.238
|% -1,86
|
|GARAN
|8,25
|580.470.356
|% -0,84
|
|HALKB
|5,30
|557.511.551
|% 0,57
|
|KOZAL
|122,50
|458.888.822
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,11
|626.543.238
|% -1,86
|
|HALKB
|5,30
|557.511.551
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,19
|202.462.235
|% -0,45
|
|GARAN
|8,25
|580.470.356
|% -0,84
|
|VAKBN
|3,64
|168.837.766
|% -0,27
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6344
|8,6354
|% -0,17
|
|Euro
|10,3198
|10,3268
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,0060
|12,0662
|% -0,19
|
|Frank
|9,3597
|9,4161
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2942
|2,3057
|% -0,24
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,19
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.261
|3.344
|-13,82
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-6,69
|
|Çeyrek
|791
|809
|-3,34
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,02
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|0,64
|