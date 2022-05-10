***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.05.2022 15:16
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/05/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10/05/2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 10 Mayıs 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028309
BIST
15:152.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
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|: 2.478
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2.495
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2.478
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|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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16,1548
En Düşük
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15:15911,36
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|Açılış
|: 912,02
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|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,70
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler15:14
|PKENT
|229,40
|69.363.420
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.698.855
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.906.588
|% 9,90
|
|ERBOS
|123,10
|159.105.338
|% 8,75
|
|GEDZA
|24,68
|54.995.127
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.504.432
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,98
|24.356.832
|% -9,70
|
|AKSGY
|2,17
|26.964.103
|% -6,06
|
|KARSN
|5,13
|644.380.495
|% -6,04
|
|SISE
|19,78
|2.104.358.514
|% 2,70
|
|KRDMD
|16,57
|1.812.747.246
|% 1,47
|
|THYAO
|42,42
|1.803.439.996
|% 0,28
|
|EREGL
|34,20
|1.420.823.694
|% 2,03
|
|ASELS
|24,20
|1.393.461.480
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,83
|1.109.796.965
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,85
|728.970.226
|% -0,21
|
|HLGYO
|2,24
|329.471.169
|% 6,67
|
|KARSN
|5,13
|644.380.495
|% -6,04
|
|KRDMD
|16,57
|1.812.747.246
|% 1,47
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2440
|15,2552
|% 1,13
|
|Euro
|16,1083
|16,1302
|% 1,19
|
|Sterlin
|18,7292
|18,8231
|% 1,00
|
|Frank
|15,2871
|15,3792
|% 1,12
|
|Riyal
|4,0521
|4,0725
|% 1,06
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|5,69
|
|Altın Gr.
|912
|912
|12,43
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|49,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|41,20
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,93
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|9,96
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,89
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,94
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