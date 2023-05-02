***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.05.2023 14:04
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 02.05.2023 Tarihli Kararı ile
Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Şirketin 2023 yılı içerisinde düzenlenecek finansal tabloların denetimi için "Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi" ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına, sözkonusu kararın yapılacak olan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurulun onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144428
BIST
15:394.610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -8,29
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:3919,4711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0317
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:3921,3882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0202
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:391.242,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.242,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:37
|GRTRK
|25,74
|7.225.012
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|6.266.585
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.838.171
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|30.558.854
|% 9,98
|
|PAGYO
|29,12
|20.038.809
|% 9,97
|
|EGSER
|25,28
|86.794.237
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.801.007
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,72
|19.535.567
|% -9,91
|
|OSMEN
|66,35
|16.825.628
|% -9,85
|
|IMASM
|24,80
|156.050.886
|% -9,42
|
|THYAO
|129,00
|2.755.656.203
|% 0,94
|
|EREGL
|33,02
|1.740.724.554
|% -0,36
|
|KOPOL
|48,42
|1.554.650.654
|% -3,16
|
|SISE
|37,36
|1.319.915.466
|% 1,36
|
|EUPWR
|78,95
|1.313.039.398
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,93
|812.366.356
|% -1,33
|
|YKBNK
|9,55
|859.680.518
|% 0,84
|
|KOZAL
|18,46
|1.158.185.835
|% -2,22
|
|ISCTR
|10,97
|654.681.749
|% 1,29
|
|AKBNK
|16,19
|917.801.711
|% 0,87
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4662
|19,4701
|% 0,16
|
|Euro
|21,3679
|21,3748
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,2138
|24,3352
|% -0,08
|
|Frank
|21,5979
|21,7280
|% -0,18
|
|Riyal
|5,1768
|5,2028
|% 0,11
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|3,25
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|4,36
|
|Cumhuriyet
|8.982
|9.118
|-120,00
|
|Tam
|9.109
|9.317
|-36,00
|
|Yarım
|4.420
|4.549
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.268
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|15,48
|15,50
|-0,14
|
|B. Petrol
|79,16
|79,16
|-0,15
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:52HATEK
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 913, 139 adet işlem
-
15:51KTSKR
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 42.90 lira fiyatla işlem gören hissede 351, 896 adet işlem
-
15:50KIMMR
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 153, 788 adet işlem
-
15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 98 artarak (% 0.14 ) 4, 142
-
15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRTRK, ULAS, SUMAS, EUPWR, FENER, PAGYO, AVHOL