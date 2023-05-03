***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.05.2023 14:26
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.05.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 3 Mayıs 2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Hizmeti almak üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi 'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146278
BIST
16:554.470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -35,96
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
16:5519,4838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0214
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
16:5521,5376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1290
|Açılış
|: 22,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
16:551.261,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.261,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler16:51
|INTEM
|77,00
|10.476.728
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|59.449.493
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|25.448.775
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,99
|63.209.385
|% 9,22
|
|ISMEN
|45,32
|157.621.838
|% 8,68
|
|CRDFA
|3,42
|21.851.578
|% -10,00
|
|ORCAY
|6,84
|49.660.494
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|91.070.318
|% -10,00
|
|BFREN
|3.177,00
|35.189.101
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|73.938.659
|% -10,00
|
|EUPWR
|82,65
|7.461.762.738
|% 4,69
|
|THYAO
|126,40
|3.561.077.196
|% 0,08
|
|EREGL
|31,08
|2.083.199.754
|% -3,60
|
|KOZAL
|16,36
|1.912.478.227
|% -8,14
|
|TUPRS
|66,60
|1.903.883.048
|% 1,91
|
|KOZAL
|16,36
|1.912.478.227
|% -8,14
|
|EKGYO
|5,54
|637.324.544
|% -3,65
|
|EUPWR
|82,65
|7.461.762.738
|% 4,69
|
|YKBNK
|9,21
|801.289.545
|% -1,50
|
|ISCTR
|10,63
|729.649.654
|% -0,75
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4584
|19,4875
|% 0,13
|
|Euro
|21,5202
|21,5291
|% 0,56
|
|Sterlin
|24,2765
|24,3983
|% 0,35
|
|Frank
|21,8250
|21,9564
|% 0,59
|
|Riyal
|5,1764
|5,2024
|% 0,06
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|0,14
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|1,31
|
|Cumhuriyet
|9.103
|9.241
|148,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.470
|4.560
|-51,00
|
|Çeyrek
|2.242
|2.287
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,97
|72,97
|-2,35
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -64, 64 kaybederek (% -1.60 ) 3, 984
-
17:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INVEO, MTRYO, VKING, DMSAS, ECZYT, GOZDE, AVGYO, PAMEL, SAMAT, GLCVY
-
17:05
PAGYO, AVHOL, GRTRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:05
BRKVY, UZERB, PRKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:05
Bu seansda işlem gören 232 hisse senedinden 21 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 207 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 4 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem