***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2020 15:01
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2020 Yılsonu Değerlemesi
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Nevşehir ilindeki gayrimenkule ilişkin yılsonu değerleme raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896057
BIST
15:031.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
15:037,4218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0386
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
15:039,1146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0505
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
15:03450,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,52
|Açılış
|: 450,98
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler15:03
|MAALT
|111,10
|41.222.315
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|75.146.699
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.085.129
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.085.129
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|109.006.533
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,25
|2.407.786.369
|% 2,62
|
|SISE
|7,34
|1.164.979.166
|% 0,82
|
|ARZUM
|24,80
|1.146.935.393
|% -9,29
|
|GARAN
|10,34
|821.174.807
|% -0,29
|
|ZOREN
|2,84
|506.317.263
|% 5,19
|
|ZOREN
|2,84
|506.317.263
|% 5,19
|
|SISE
|7,34
|1.164.979.166
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,14
|279.175.731
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,09
|331.544.689
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|190.345.788
|% -0,56
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4150
|7,4218
|% 0,52
|
|Euro
|9,1006
|9,1146
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,0941
|10,1448
|% 0,70
|
|Frank
|8,3881
|8,4386
|% 0,62
|
|Riyal
|1,9712
|1,9811
|% 0,46
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|1,63
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.990
|3.067
|46,92
|
|Yarım
|1.445
|1.484
|22,70
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,34
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,00
|
|B. Petrol
|51,09
|51,09
|-0,54
|
Seans Raporu
15:03
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-
15:16SELEC
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 324, 890 adet işlem
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15:15MERKO
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 718, 120 adet işlem
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15:14POLHO
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 499, 508 adet işlem
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, BIMAS, ASELS
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, AKBNK, KOZAL