***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2020 15:05
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2020 Yılsonu Değerlemesi
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Giresun ve Kayseri/Talas ilindeki gayrimenkullere ilişkin değerleme raporları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896059
BIST
15:191.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,54
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
15:197,4320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
15:199,1223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0582
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
15:19451,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,10
|Açılış
|: 451,56
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler15:17
|MAALT
|111,10
|41.351.191
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|75.762.593
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.086.154
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.086.154
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|109.891.939
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|85,95
|2.434.469.665
|% 2,26
|
|SISE
|7,35
|1.181.958.777
|% 0,96
|
|ARZUM
|24,84
|1.181.466.311
|% -9,14
|
|GARAN
|10,32
|850.796.217
|% -0,48
|
|ZOREN
|2,83
|536.691.541
|% 4,81
|
|ZOREN
|2,83
|536.691.541
|% 4,81
|
|SISE
|7,35
|1.181.958.777
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,14
|281.350.035
|% -0,47
|
|TSKB
|1,79
|196.685.659
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,09
|335.402.943
|% 0,00
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4219
|7,4238
|% 0,55
|
|Euro
|9,1089
|9,1211
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,1093
|10,1600
|% 0,85
|
|Frank
|8,3882
|8,4388
|% 0,62
|
|Riyal
|1,9718
|1,9817
|% 0,49
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|1,63
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.990
|3.067
|46,92
|
|Yarım
|1.445
|1.484
|22,70
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,34
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,00
|
|B. Petrol
|51,09
|51,09
|-0,54
|
Seans Raporu
15:17
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