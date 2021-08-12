***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
12.08.2021 22:02
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporları Revizesi
Rapor Tarihi
05.08.2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen talep üzerine
Şirketimize ait olan, Kayseri İli, Talas İlçesi'ndeki, ve Nevşehir'deki gayrimenkullerimize ait raporların 6.5.9 maddesi revize edilmiş olup, gayrimenkullerin değerlerinde veya finansal tablolarımızda herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermemiştir.İlgili değerleme raporları ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957818
BIST
18:051.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 33,59
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
18:058,5576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0673
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
18:0510,0758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0625
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
18:05482,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,04
|Açılış
|: 482,70
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|6,82
|27.929.925
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|4.030.184
|% 9,98
|
|BASGZ
|18,20
|193.646.408
|% 9,97
|
|BAGFS
|18,14
|4.876.227
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|150.154.402
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|158.677.588
|% -9,98
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.107.385
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.640.204
|% -9,88
|
|KUYAS
|2,52
|42.878.014
|% -8,70
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|TUPRS
|98,30
|993.671.093
|% 1,87
|
|EREGL
|19,77
|814.394.859
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|GLYHO
|2,24
|191.018.610
|% -1,75
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5534
|8,5576
|% -0,78
|
|Euro
|10,0546
|10,0758
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,7622
|11,8211
|% -1,34
|
|Frank
|9,2167
|9,2723
|% -1,09
|
|Riyal
|2,2719
|2,2833
|% -0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|1,46
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|71,17
|71,17
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KTSKR
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
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17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD