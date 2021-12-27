***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
27.12.2021 17:57
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/12/2021
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Raporları Revizesi
Rapor Tarihi
27/12/2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen talep üzerine
Şirketimize ait olan, Ordu İlindeki gayrimenkulümüze ait raporun 5.4.8 maddesi revize edilmiş olup, gayrimenkulün değerinde veya finansal tablolarımızda herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermemiştir.İlgili değerleme raporu ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986424
BIST
17:441.902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,16
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
17:4411,3970
En Yüksek
|Değişim
|: 3,69%
|| 0,4056
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
17:4412,9283
En Yüksek
|Değişim
|: 3,93%
|| 0,4888
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
17:44659,57
En Yüksek
|Değişim
|: 3,33%
|| 21,24
|Açılış
|: 660,45
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler17:44
|ISKPL
|5,39
|103.701.744
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|11.596.558
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|47.881.668
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,27
|68.583.967
|% -8,73
|
|SANFM
|31,44
|15.443.630
|% -7,04
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|GARAN
|11,72
|2.187.717.367
|% 0,00
|
|THYAO
|21,12
|2.129.696.744
|% 0,00
|
|SASA
|50,70
|1.878.208.165
|% 6,51
|
|EREGL
|28,96
|1.860.683.513
|% 2,04
|
|KRDMD
|9,48
|1.578.058.284
|% 0,53
|
|YKBNK
|3,65
|1.324.348.189
|% 3,40
|
|EKGYO
|2,24
|635.793.724
|% 0,90
|
|GARAN
|11,72
|2.187.717.367
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,48
|1.578.058.284
|% 0,53
|
|TSKB
|1,51
|195.550.231
|% 0,67
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3575
|11,3970
|% 3,69
|
|Euro
|12,8674
|12,9283
|% 3,93
|
|Sterlin
|15,1926
|15,2688
|% 3,37
|
|Frank
|12,3039
|12,3780
|% 3,30
|
|Riyal
|3,0106
|3,0257
|% 3,16
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,04
|
|Altın Gr.
|659
|659
|20,74
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,90
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,37
|8,38
|0,25
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|0,52
|