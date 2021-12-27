Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

27.12.2021 17:58
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/12/2021
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Raporları Revizesi
Rapor Tarihi
27/12/2021
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen talep üzerine   
 Şirketimize ait olan,   Giresun İlindeki   gayrimenkulümüze ait raporun 5.4.8  maddesi revize edilmiş olup, gayrimenkulün değerinde veya finansal  tablolarımızda  herhangi bir  değişikliğe sebebiyet vermemiştir.İlgili değerleme raporu ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986426


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.897
Değişim :  0,31% |  5,85
Açılış :  1.899  
Önceki Kapanış :  1.891  
En Yüksek
1.943 En Düşük
1.873
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAGFS 17,38 12.266.747 % 10,00  
DOBUR 79,20 12.304.166 % 10,00  
ISKPL 5,39 103.797.929 % 10,00  
KARYE 14,85 48.140.830 % 10,00  
QNBFL 86,35 493.287 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 11,4869 11,4893 % 4,53  
Euro 13,0013 13,0683 % 5,05  
Sterlin 15,3738 15,4509 % 4,60  
Frank 12,4733 12,5484 % 4,73  
Riyal 3,0507 3,0660 % 4,54  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.813 6,89  
Altın Gr. 669 669 30,91  
Cumhuriyet 4.443 4.510 -12,00  
Tam 4.426 4.543 -10,28  
Yarım 2.139 2.197 -4,97  
Çeyrek 1.073 1.099 -2,48  
Gümüş.Ons 23,05 23,07 0,09  
Gümüş Gr. 8,51 8,52 0,39  
B. Petrol 78,16 78,16 2,37  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru