***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2021Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriği2021 Yılsonu Değerleme Raporu RevizesiRapor Tarihi31.03.2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen talep üzerineŞirketimize ait olan, Nevşehir İlindeki gayrimenkulümüze ait raporun 5.4.1 maddesi revize edilmiş olup, gayrimenkulün değerinde veya finansal tablolarımızda herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermemiştir.İlgili değerleme raporu ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014659BIST