***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.03.2022 18:02
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2021
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2021 Yılsonu Değerleme Raporu Revizesi
Rapor Tarihi
31.03.2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen talep üzerine
Şirketimize ait olan, Kayseri İli-Talas İlçesi'ndeki gayrimenkulümüze ait raporun 2.4 maddesi revize edilmiş olup, rapor içeriğinde bir değişiklik yapılmamıştır.Gayrimenkulün değerinde veya finansal tablolarımızda herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermemiştir.İlgili değerleme raporu ayrıca şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014660
BIST
17:522.226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,75
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.221
17:5214,6780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0249
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6875
En Düşük
14,5922
17:5216,3337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0204
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
17:52915,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,15
|Açılış
|: 915,25
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
917,40
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler17:52
|TURGG
|216,70
|55.491.370
|% 10,00
|
|AYCES
|72,05
|6.196.379
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.703.271
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|46.262.241
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|47.194.679
|% 9,97
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|GZNMI
|40,40
|239.977.582
|% -9,82
|
|CEOEM
|13,18
|156.943.889
|% -8,09
|
|AKFGY
|3,23
|349.435.718
|% -7,18
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|THYAO
|32,30
|4.464.041.767
|% 0,37
|
|GARAN
|12,22
|2.923.792.716
|% 0,25
|
|KRDMD
|15,15
|2.179.553.730
|% 1,34
|
|SISE
|15,20
|1.314.263.650
|% 0,46
|
|TUPRS
|214,00
|1.281.786.256
|% 3,68
|
|ODAS
|1,70
|457.745.356
|% 1,19
|
|GARAN
|12,22
|2.923.792.716
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,07
|875.716.869
|% -1,21
|
|KARSN
|5,47
|1.115.276.726
|% 3,01
|
|KRDMD
|15,15
|2.179.553.730
|% 1,34
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6719
|14,6780
|% 0,17
|
|Euro
|16,3163
|16,3337
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,2399
|19,3364
|% 0,21
|
|Frank
|15,8587
|15,9542
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9017
|3,9213
|% 0,16
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|8,87
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,40
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,36
|
Seans Raporu
17:52
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