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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

31.03.2022 18:02
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2021
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2021 Yılsonu Değerleme Raporu Revizesi
Rapor Tarihi
31.03.2022
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen talep üzerine  
  
Şirketimize ait olan,   Kayseri İli-Talas İlçesi'ndeki   gayrimenkulümüze ait raporun 2.4 maddesi revize edilmiş olup,  rapor içeriğinde bir değişiklik yapılmamıştır.Gayrimenkulün değerinde veya finansal  tablolarımızda  herhangi bir  değişikliğe sebebiyet vermemiştir.İlgili değerleme raporu ayrıca şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.
      
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014660


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AYCES 72,05 6.196.379 % 10,00  
ULUSE 113,30 5.703.271 % 10,00  
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Frank 15,8587 15,9542 % 0,28  
Riyal 3,9017 3,9213 % 0,16  
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17:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.942 8,87  
Altın Gr. 916 916 5,40  
Cumhuriyet 6.067 6.159 31,00  
Tam 6.036 6.187 29,60  
Yarım 2.917 2.993 14,32  
Çeyrek 1.463 1.496 7,15  
Gümüş.Ons 25,00 25,02 0,14  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 0,07  
B. Petrol 107 107 -4,36  
Seans Raporu 17:52
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