***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.07.2023 14:36
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Lüleburgaz Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
27.06.2023
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Kırklareli/Lüleburgaz'daki gayrimenkule ilişkin değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165148
BIST
'
16:076.018
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,75
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.077
16:0726,0177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1231
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
16:0728,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0452
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
16:071.611,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.611,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.618,13
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler16:05
|SEKFK
|12,87
|108.401.227
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|8.563.499
|% 10,00
|
|YAYLA
|6,27
|28.763.748
|% 10,00
|
|FORTE
|34,12
|80.137.014
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,50
|20.972.136
|% 9,97
|
|SODSN
|31,64
|372.961
|% -5,55
|
|MEDTR
|37,52
|21.070.318
|% -3,89
|
|YONGA
|28,04
|202.459
|% -3,44
|
|ITTFH
|4,62
|88.983.042
|% -3,35
|
|MARKA
|9,65
|17.234.657
|% -3,21
|
|KOZAL
|27,54
|4.524.374.598
|% 1,55
|
|ASTOR
|68,50
|3.817.588.258
|% -0,15
|
|EKGYO
|7,91
|2.043.042.811
|% 2,86
|
|KONTR
|168,10
|1.427.802.129
|% 7,48
|
|TTKOM
|22,22
|1.322.303.402
|% -0,45
|
|EKGYO
|7,91
|2.043.042.811
|% 2,86
|
|KOZAL
|27,54
|4.524.374.598
|% 1,55
|
|ALBRK
|3,15
|250.679.400
|% 4,30
|
|KATMR
|1,59
|123.088.814
|% 3,25
|
|ADESE
|1,57
|119.409.093
|% 1,29
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9800
|26,0091
|% 0,44
|
|Euro
|28,3405
|28,3803
|% 0,25
|
|Sterlin
|33,0317
|33,1973
|% 0,74
|
|Frank
|28,9402
|29,1145
|% 0,50
|
|Riyal
|6,9184
|6,9531
|% 0,42
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|5,33
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|12,04
|
|Cumhuriyet
|10.749
|10.911
|33,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.190
|5.317
|7,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|22,99
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,23
|19,26
|0,16
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|1,24
|
Seans Raporu
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