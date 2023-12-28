***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.12.2023 11:42
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kayseri-Talas Yılsonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
28.12.2023
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Kayseri ilindeki gayrimenkule ilişkin yılsonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230016
BIST
'
15:227.433
En Düşük
|Değişim
|: 2,38%
|| 172,56
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
15:2229,4553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0749
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4579
En Düşük
29,3340
15:2232,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1598
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
15:221.963,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,15
|Açılış
|: 1.963,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.959,47
BIST En Aktif Hisseler15:20
|DERHL
|7,26
|15.625.978
|% 10,00
|
|SNPAM
|128,70
|8.164.347
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|1.378.143
|% 10,00
|
|ULAS
|14,76
|3.977.165
|% 9,99
|
|KUYAS
|48,70
|315.671.184
|% 9,98
|
|SKBNK
|4,14
|23.665.925
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|284.564.714
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|93.837.611
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,96
|67.450.885
|% -4,80
|
|LKMNH
|58,75
|12.667.459
|% -3,21
|
|THYAO
|229,60
|3.550.561.661
|% 3,33
|
|AKBNK
|36,26
|1.898.227.744
|% 1,06
|
|YKBNK
|19,33
|1.673.492.367
|% 0,89
|
|ISCTR
|22,86
|1.468.496.004
|% 2,33
|
|EREGL
|41,76
|1.286.583.468
|% 1,56
|
|YKBNK
|19,33
|1.673.492.367
|% 0,89
|
|EKGYO
|6,88
|540.900.650
|% 1,78
|
|ISCTR
|22,86
|1.468.496.004
|% 2,33
|
|AKBNK
|36,26
|1.898.227.744
|% 1,06
|
|PETKM
|17,49
|573.055.263
|% 2,58
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4474
|29,4513
|% 0,24
|
|Euro
|32,7957
|32,8178
|% 0,45
|
|Sterlin
|37,5183
|37,7064
|% 0,05
|
|Frank
|35,0556
|35,2668
|% 0,93
|
|Riyal
|7,8297
|7,8689
|% 0,22
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,24
|24,28
|% 0,66
|
|Platin
|996,47
|1.000,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.132,01
|1.142,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,85
|78,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.073,81
|2.074,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:20
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15:35ARDYZ
Yüzde 6.41 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 474, 642 adet işlem
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15:34XU100
Endeks 7, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 39 üstünde . İşlem hacmi 34, 624.00 milyon TL de
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15:34BAYRK
Yüzde 6.56 oranında artışla 16.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 839, 054 adet işlem
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15:32DYOBY
Yüzde 7.77 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 057, 673 adet işlem
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15:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, YKBNK