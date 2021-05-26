***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/04/2021Açıklamalar01.01.2021- 31.03.2021 dönemine ilişkin Ara Dönem Faaliyet Raporu ekte sunulmaktadır.28. Ek Dipnot: "Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü"maddesinde" sehven hatalı bildirim yapılmış olup,Gayrinakdi Krediler de yapılan 7.500,00 TL'lik düzeltme gereği Finansal tablolara ilişkin dipnotlar ve Faaliyet Raporu yeniden yayınlanmıştır.Bu düzeltmeler Şirketimiz bilanço ve net dönem karını değiştirmemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938280BIST