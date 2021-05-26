***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.05.2021 18:29
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/04/2021
Açıklamalar
01.01.2021- 31.03.2021 dönemine ilişkin Ara Dönem Faaliyet Raporu ekte sunulmaktadır.
28. Ek Dipnot: "Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü"maddesinde
" sehven hatalı bildirim yapılmış olup,
Gayrinakdi Krediler de yapılan 7.500,00 TL'lik düzeltme gereği Finansal tablolara ilişkin dipnotlar ve Faaliyet Raporu yeniden yayınlanmıştır.
Bu düzeltmeler Şirketimiz bilanço ve net dönem karını değiştirmemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938280
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 26,84
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.427
En Düşük
1.393
18:058,4532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0086
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
18:0510,3208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0479
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3064
18:05517,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,34
|Açılış
|: 517,09
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|336,60
|888.808
|% 10,00
|
|RYSAS
|3,74
|5.209.397
|% 10,00
|
|AYCES
|76,55
|4.941.150
|% 9,99
|
|SUMAS
|61,15
|424.815
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|36.275.822
|% 9,96
|
|KUTPO
|49,50
|4.597.362
|% -10,00
|
|DERHL
|6,58
|48.813.451
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|51.388.077
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.695.757
|% -9,97
|
|ESCOM
|5,90
|73.371.580
|% -9,37
|
|GARAN
|8,13
|1.978.041.151
|% 4,23
|
|THYAO
|13,05
|1.132.503.875
|% 1,16
|
|TRILC
|48,10
|1.063.436.167
|% 1,95
|
|KOZAL
|125,50
|912.151.812
|% 2,45
|
|KARSN
|4,85
|688.588.361
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,17
|659.035.216
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,90
|485.713.476
|% 2,70
|
|GARAN
|8,13
|1.978.041.151
|% 4,23
|
|SKBNK
|1,12
|176.943.236
|% 1,82
|
|TSKB
|1,36
|207.020.015
|% 3,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4508
|8,4532
|% -0,10
|
|Euro
|10,3143
|10,3208
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,8978
|11,9575
|% -0,32
|
|Frank
|9,3781
|9,4346
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2466
|2,2579
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|4,02
|
|Altın Gr.
|517
|517
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,88
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CUSAN
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Endeks 1, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 71 üstünde . İşlem hacmi 15, 565.00 milyon TL de
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17:55MARTI
Yüzde 4.72 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 309, 596 adet işlem