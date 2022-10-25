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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

25.10.2022 18:23
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Ata GYO 30 Eylül 2022 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074147


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 4,95 285.853.875 % 10,00  
AGYO 8,36 63.648.241 % 10,00  
ULAS 7,70 10.196.363 % 10,00  
DAPGM 59,95 96.657.702 % 10,00  
SANEL 11,66 7.089.999 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5878 18,6003 % 0,09  
Euro 18,5366 18,5524 % 1,20  
Sterlin 21,2900 21,3967 % 1,79  
Frank 18,6099 18,7220 % 0,57  
Riyal 4,9309 4,9557 % -0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.657 1.657 7,62  
Altın Gr. 990 990 3,36  
Cumhuriyet 6.650 6.750 12,00  
Tam 6.662 6.763 -6,00  
Yarım 3.246 3.304 -1,00  
Çeyrek 1.628 1.653 -1,00  
Gümüş.Ons 19,26 19,28 0,04  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 0,01  
B. Petrol 91,82 91,82 0,61  
Seans Raporu 18:05
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