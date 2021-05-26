***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 17.387.075 -7.525.067 0 36.231.099 0 36.231.099Transferler-7.525.067 7.525.067 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.906.905 -1.906.905 -1.906.905Dönem Sonu Bakiyeler15 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 9.862.008 -1.906.905 34.324.194 34.324.194Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 27.500.000 2.285 2.353.943 262.863 9.862.008 -1.056.348 35.174.751 35.174.751Transferler-1.056.348 1.056.348 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.972.569 -2.972.569 -2.972.569Dönem Sonu Bakiyeler15 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 8.805.660 -2.972.569 32.202.182 32.202.182Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI192.079 710.493Dönem Karı (Zararı)-2.972.569 -1.906.905Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.888.615 1.509.001Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 3.829 3.494Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler77.776 -1.499Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 77.776 -1.499Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.807.010 1.507.006Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -116.071 -4.664Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 2.923.081 1.511.670İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler142.794 1.219.443Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler61.018 -90.805İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 60.299 -28.503İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 719 -62.302Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.116 -67İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 8.116 -67Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 1.708 108.778Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler223.954 -322.061İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5,23 225.306 17.449İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -1.352 -339.510Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -207.485 306Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.209 -24.025İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 5.209 -24.025İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler50.274 1.547.317Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 50.274 1.547.317Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları58.840 821.539Alınan Faiz133.239 3.987Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -115.033YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-102.139 8.058.830Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.358 -6.567Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.358 -6.567Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 8.250.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-87.781 -184.603FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.952.753 -2.409.550Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000.000 0İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri6 50.000.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-50.000.000 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -50.000.000 0Ödenen Faiz-2.952.753 -2.409.550YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.862.813 6.359.773NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.862.813 6.359.773DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.441.384 4.370.554DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 578.571 10.730.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 578.571 3.458.553Ticari Alacaklar18.240 79.258İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,23 60.299İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 18.240 18.959Diğer Alacaklar2.235 10.351İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.235 10.351Peşin Ödenmiş Giderler8 170.228 156.665İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 170.228 156.665ARA TOPLAM769.274 3.704.827TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR769.274 3.704.827DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 81.743.781 81.656.000Maddi Duran Varlıklar40.512 29.983Mobilya ve Demirbaşlar10 40.512 29.983Peşin Ödenmiş Giderler176.973 192.244İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 176.973 192.244Diğer Duran Varlıklar1.322.164 1.372.438İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 1.322.164 1.372.438TOPLAM DURAN VARLIKLAR83.283.430 83.250.665TOPLAM VARLIKLAR84.052.704 86.955.492KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar50.000.000 50.029.673İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 50.000.000 50.029.673İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 50.000.000 50.029.673Ticari Borçlar1.197.858 973.904İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,23 892.311 667.005İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 305.547 306.899Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 52.688 260.173Diğer Borçlar7 11.421 6.212İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 11.421 6.212ARA TOPLAM51.261.967 51.269.962TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.261.967 51.269.962UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar588.555 510.779Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 588.555 510.779TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER588.555 510.779TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER51.850.522 51.780.741ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.202.182 35.174.751Ödenmiş Sermaye15 23.750.000 23.750.000Sermaye Düzeltme Farkları15 2.285 2.285Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 2.353.943 2.353.943Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler262.863 262.863Yasal Yedekler15 262.863 262.863Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8.805.660 9.862.008Net Dönem Karı veya Zararı-2.972.569 -1.056.348TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.202.182 35.174.751TOPLAM KAYNAKLAR84.052.704 86.955.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 729.685 8.994.147Satışların Maliyeti16 -273.355 -8.776.646TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)456.330 217.501BRÜT KAR (ZARAR)456.330 217.501Genel Yönetim Giderleri17 -720.171 -750.192Pazarlama Giderleri-105.085Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 214.353 242.541Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-49.488 -395.235FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-49.488 -395.235Finansman Giderleri20 -2.923.081 -1.511.670SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.972.569 -1.906.905SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.972.569 -1.906.905DÖNEM KARI (ZARARI)-2.972.569 -1.906.905Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.972.569 -1.906.905Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 22 -0,12516000 -0,08029000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.972.569 -1.906.905Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.972.569 -1.906.905http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938279BIST