***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 17.387.075 -7.525.067 0 36.231.099 36.231.099Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.468.573 -3.468.573 -3.468.573Dönem Sonu Bakiyeler16 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 9.862.008 -3.468.573 0 32.762.526 0 32.762.526Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 9.862.008 -1.056.348 0 35.174.751 0 35.174.751Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.056.348 1.056.348 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.523.343 0 0 -6.523.343 0 -6.523.343Dönem Sonu Bakiyeler16 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 8.805.660 -6.523.343 0 28.651.408 0 28.651.408Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI170.336 642.065Dönem Karı (Zararı)-6.523.343 -3.468.573Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.155.422 3.103.718Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 7.782 5.619Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler102.270 10.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 102.270 10.307Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.045.370 3.087.792Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -119.792 -63.684Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 6.165.162 3.151.476Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9,20 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler404.893 1.073.399Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler64.778 -85.366İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)60.299 -26.498İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.479 -58.868Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.382 -233İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -33.382 -233Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 18.187 10.986Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler485.997 -317.582İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5,24 564.906 -78.951İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -78.909 -238.631Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -188.707 -105.877Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25 -41.986İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -25 -41.986İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler58.045 1.613.457Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 58.045 1.613.457Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları36.972 708.544Alınan Faiz133.364 48.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -115.033YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-172.649 8.058.784Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.358 -6.567Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.358 -6.567Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 8.250.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -158.291 -184.649FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.805.167 -4.155.050Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri60.000.000 0İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri6 60.000.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-50.000.000 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -50.000.000 0Ödenen Faiz6 -6.194.833 -4.155.050YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.802.854 4.545.799NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.802.854 4.545.799DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.441.384 4.370.554DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.244.238 8.916.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.247.834 3.458.553Ticari Alacaklar14.480 79.258İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 0 60.299İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 14.480 18.959Diğer Alacaklar43.732 10.351İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 43.732 10.351Peşin Ödenmiş Giderler169.190 156.665İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 169.190 156.665ARA TOPLAM7.475.236 3.704.827TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.475.236 3.704.827DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 81.814.291 81.656.000Maddi Duran Varlıklar36.559 29.983Mobilya ve Demirbaşlar10 36.559 29.983Peşin Ödenmiş Giderler161.532 192.244İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 161.532 192.244Diğer Duran Varlıklar1.314.393 1.372.438İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar1.314.393 1.372.438TOPLAM DURAN VARLIKLAR83.326.775 83.250.665TOPLAM VARLIKLAR90.802.011 86.955.492KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar60.000.000 50.029.673İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar60.000.000 50.029.673İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 60.000.000 50.029.673Ticari Borçlar1.459.901 973.904İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,24 1.231.911 667.005İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 227.990 306.899Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 71.466 260.173Diğer Borçlar6.187 6.212İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 6.187 6.212ARA TOPLAM61.537.554 51.269.962TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.537.554 51.269.962UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar613.049 510.779Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 613.049 510.779TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER613.049 510.779TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER62.150.603 51.780.741ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.651.408 35.174.751Ödenmiş Sermaye16 23.750.000 23.750.000Sermaye Düzeltme Farkları16 2.285 2.285Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 2.353.943 2.353.943Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler262.863 262.863Yasal Yedekler16 262.863 262.863Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 8.805.660 9.862.008Net Dönem Karı veya Zararı-6.523.343 -1.056.348TOPLAM ÖZKAYNAKLAR28.651.408 35.174.751TOPLAM KAYNAKLAR90.802.011 86.955.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.569.481 9.372.874 839.796 378.727Satışların Maliyeti17 -649.458 -9.055.471 -376.103 -278.825TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)920.023 317.403 463.693 99.902BRÜT KAR (ZARAR)920.023 317.403 463.693 99.902Genel Yönetim Giderleri18,19 -1.564.419 -1.102.954 -844.248 -352.762Pazarlama Giderleri0 0 0 105.085Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 286.215 468.454 71.862 225.913Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-358.181 -317.097 -308.693 78.138FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-358.181 -317.097 -308.693 78.138Finansman Giderleri21 -6.165.162 -3.151.476 -3.242.081 -1.639.806SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.523.343 -3.468.573 -3.550.774 -1.561.668Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.523.343 -3.468.573 -3.550.774 -1.561.668DÖNEM KARI (ZARARI)-6.523.343 -3.468.573 -3.550.774 -1.561.668Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-6.523.343 -3.468.573 -3.550.774 -1.561.668Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,27467000 -0,14605000 -0,14951000 -0,06575000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.523.343 -3.468.573 -3.550.774 -1.561.668Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-6.523.343 -3.468.573 -3.550.774 -1.561.668http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956426BIST