***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 17.387.075 -7.525.067 0 36.231.099 0 36.231.099Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.525.067 7.525.067 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.293.234 0 -5.293.234 0 -5.293.234Dönem Sonu Bakiyeler18 23.750.000 2.285 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 9.862.008 -5.293.234 0 30.937.865 0 30.937.865Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 9.862.008 -1.056.348 0 -35.174.751 0 -35.174.751Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.056.348 1.056.348 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.997.592 0 -9.997.592 0 -9.997.592Dönem Sonu Bakiyeler18 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 8.805.660 -9.997.592 0 25.177.159 0 25.177.159Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI881.634 862.760Dönem Karı (Zararı)-9.997.592 -5.293.234Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-9.997.592 -5.293.234Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.880.036 5.064.607Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 11.736 7.236Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler108.941 20.435Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 108.941 20.435Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.759.359 5.036.936Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -354.127 -131.414Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 10.113.486 5.168.350Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9,20 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler630.470 1.102.694Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler28.155 -62.771İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)60.299 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-32.144 -62.771Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.322 -4.280İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -6.322 -4.280Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 45.410 35.580Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler653.130 -351.220İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5,24 738.262 194.905İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -85.132 -546.125Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -176.340 -93.703Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.741 -40.493İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 7.741 -40.493İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler78.696 1.619.581Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 78.696 1.619.581Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları512.914 874.067Alınan Faiz368.720 110.926Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -122.233YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-178.218 8.034.433Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.358 -6.567Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.358 -6.567Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 8.250.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-163.860 -209.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-105.149 43.912.208Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri170.000.000 50.000.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri6 170.000.000 50.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-160.000.000 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -160.000.000 0Ödenen Faiz-10.105.149 -6.078.055Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -9.737YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)598.267 52.809.401NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)598.267 52.809.401DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.441.384 4.370.554DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.039.651 57.179.955Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.042.226 3.458.553Ticari Alacaklar51.103 79.258İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,26 0 60.299İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 51.103 18.959Diğer Alacaklar16.673 10.351İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 16.673 10.351Peşin Ödenmiş Giderler140.566 156.665İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 140.566 156.665ARA TOPLAM4.250.568 3.704.827TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.250.568 3.704.827DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 81.819.860 81.656.000Maddi Duran Varlıklar12 32.606 29.983Mobilya ve Demirbaşlar12 32.606 29.983Peşin Ödenmiş Giderler162.933 192.244İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 162.933 192.244Diğer Duran Varlıklar1.293.742 1.372.438İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 1.293.742 1.372.438TOPLAM DURAN VARLIKLAR83.309.141 83.250.665TOPLAM VARLIKLAR87.559.709 86.955.492KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar60.038.010 50.029.673İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar60.038.010 50.029.673İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 60.038.010 50.029.673Ticari Borçlar1.627.034 973.904İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,26 1.405.267 667.005İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 221.767 306.899Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 83.833 260.173Diğer Borçlar13.953 6.212İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13.953 6.212ARA TOPLAM61.762.830 51.269.962TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.762.830 51.269.962UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar619.720 510.779Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 619.720 510.779TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER619.720 510.779TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER62.382.550 51.780.741ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.177.159 35.174.751Ödenmiş Sermaye18 23.750.000 23.750.000Sermaye Düzeltme Farkları18 2.285 2.285Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 2.353.943 2.353.943Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler262.863 262.863Yasal Yedekler18 262.863 262.863Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 8.805.660 9.862.008Net Dönem Karı veya Zararı-9.997.592 -1.056.348TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.177.159 35.174.751TOPLAM KAYNAKLAR87.559.709 86.955.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.787.960 10.122.308 1.218.479 749.434Satışların Maliyeti19 -1.019.760 -9.317.360 -370.302 -261.889TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.768.200 804.948 848.177 487.545BRÜT KAR (ZARAR)1.768.200 804.948 848.177 487.545Pazarlama Giderleri20,21 -2.365.093 -1.633.617 -800.674 -530.663Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 712.787 703.785 426.572 235.331ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)115.894 -124.884 474.075 192.213FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)115.894 -124.884 474.075 192.213Finansman Giderleri23 -10.113.486 -5.168.350 -3.948.324 -2.016.874SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661DÖNEM KARI (ZARARI)-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,42095000 -0,22287000 -0,14628000 -0,07683000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979516BIST