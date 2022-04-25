***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 9.862.008 -1.056.348 35.174.751 35.174.751Transferler-1.056.348 1.056.348 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.972.569 -2.972.569 -2.972.569Dönem Sonu Bakiyeler18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 8.805.660 -2.972.569 32.202.182 32.202.182Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.750.000 2.285 2.353.943 -38.861 262.863 8.805.660 15.498.263 50.634.153 50.634.153Transferler15.498.263 -15.498.263 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.287.771 10.287.771 10.287.771Dönem Sonu Bakiyeler18 23.750.000 2.285 2.353.943 -38.861 262.863 24.303.923 10.287.771 60.921.924 60.921.924Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.344.205 192.079Dönem Karı (Zararı)10.287.771 -2.972.569Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-10.835.388 2.888.615Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler31.048 3.829Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler55.803 77.776Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler55.803 77.776Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.996.489 2.807.010Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-424.852 -116.071Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.421.341 2.923.081Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.170.728 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.170.728 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.748.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-14.748.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.466.970 142.794Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.772 61.018İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.133 60.299İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.905 719Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.810 8.116İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.810 8.116Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-37.576 1.708Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-102.927 223.954İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-60.658 225.306İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-42.269 -1.352Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19.861 -207.485Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.844.215 5.209İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.844.215 5.209İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.757.979 50.274Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.015 50.274Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.759.994 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.919.353 58.840Alınan Faiz424.852 133.239YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI25.392.852 -102.139Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -14.358Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -14.358Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.400.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.148 -87.781FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.458.187 -2.952.753Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri38.000.000 50.000.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri38.000.000 50.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-60.000.000 -50.000.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-60.000.000 -50.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-36.846 0Ödenen Faiz-7.421.341 -2.952.753YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)278.870 -2.862.813NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)278.870 -2.862.813DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.141.935 3.441.384DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.420.805 578.571Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.420.805 3.141.935Ticari Alacaklar563.744 550.972İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 491.453 493.586İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6,26 72.291 57.386Diğer Alacaklar18.086 16.276İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 18.086 16.276Peşin Ödenmiş Giderler193.588 140.741İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 193.588 140.741Diğer Dönen Varlıklar0 2.782.797İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 2.782.797ARA TOPLAM4.196.223 6.632.721TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.196.223 6.632.721DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 109.490.398 120.135.250Maddi Duran Varlıklar25.356 28.831Mobilya ve Demirbaşlar12 25.356 28.831Kullanım Hakkı Varlıkları422.777 450.349Peşin Ödenmiş Giderler115.041 130.312İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 115.041 130.312Diğer Duran Varlıklar160.000 160.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 160.000 160.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR110.213.572 120.904.742TOPLAM VARLIKLAR114.409.795 127.537.463KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar48.671.726 73.842.454İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar48.671.726 73.842.454İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 48.671.726 73.842.454Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları97.805 94.845İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları97.805 94.845Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 97.805 94.845Ticari Borçlar1.688.852 1.791.779İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,26 1.335.076 1.395.734İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 353.776 396.045Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 89.310 69.449Diğer Borçlar1.861.518 17.303İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.861.518 17.303ARA TOPLAM52.409.211 75.815.830TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.409.211 75.815.830UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar353.394 379.157İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar353.394 379.157Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 353.394 379.157Uzun Vadeli Karşılıklar725.266 708.323Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 725.266 708.323TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.078.660 1.087.480TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER53.487.871 76.903.310ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.921.924 50.634.153Ödenmiş Sermaye18 23.750.000 23.750.000Sermaye Düzeltme Farkları18 2.285 2.285Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 2.353.943 2.353.943Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer -38.861 -38.861Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-38.861 -38.861Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -38.861 -38.861Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler262.863 262.863Yasal Yedekler18 262.863 262.863Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 24.303.923 8.805.660Net Dönem Karı veya Zararı10.287.771 15.498.263TOPLAM ÖZKAYNAKLAR60.921.924 50.634.153TOPLAM KAYNAKLAR114.409.795 127.537.463Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 26.726.166 729.685Satışların Maliyeti19 -12.225.340 -273.355TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.500.826 456.330BRÜT KAR (ZARAR)14.500.826 456.330Genel Yönetim Giderleri20,21 -1.011.981 -720.171Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.063.582 214.353ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.552.427 -49.488FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.552.427 -49.488Finansman Giderleri23 -4.264.656 -2.923.081SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.287.771 -2.972.569Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.287.771 -2.972.569DÖNEM KARI (ZARARI)10.287.771 -2.972.569Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.287.771 -2.972.569Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,43317000 0,12516000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.287.771 -2.972.569Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.287.771 -2.972.569http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023619BIST