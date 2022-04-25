***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
25.04.2022 18:49
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 9.862.008 -1.056.348 35.174.751 35.174.751
Transferler
-1.056.348 1.056.348 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.972.569 -2.972.569 -2.972.569
Dönem Sonu Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 8.805.660 -2.972.569 32.202.182 32.202.182
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23.750.000 2.285 2.353.943 -38.861 262.863 8.805.660 15.498.263 50.634.153 50.634.153
Transferler
15.498.263 -15.498.263 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.287.771 10.287.771 10.287.771
Dönem Sonu Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 2.353.943 -38.861 262.863 24.303.923 10.287.771 60.921.924 60.921.924
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.344.205 192.079
Dönem Karı (Zararı)
10.287.771 -2.972.569
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.835.388 2.888.615
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31.048 3.829
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
55.803 77.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
55.803 77.776
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.996.489 2.807.010
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-424.852 -116.071
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.421.341 2.923.081
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.170.728 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.170.728 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.748.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-14.748.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.466.970 142.794
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.772 61.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.133 60.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.905 719
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.810 8.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.810 8.116
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-37.576 1.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.927 223.954
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-60.658 225.306
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-42.269 -1.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19.861 -207.485
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.844.215 5.209
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.844.215 5.209
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.757.979 50.274
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.015 50.274
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.759.994 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.919.353 58.840
Alınan Faiz
424.852 133.239
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
25.392.852 -102.139
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -14.358
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -14.358
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.400.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.148 -87.781
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.458.187 -2.952.753
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.000.000 50.000.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
38.000.000 50.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-60.000.000 -50.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-60.000.000 -50.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.846 0
Ödenen Faiz
-7.421.341 -2.952.753
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
278.870 -2.862.813
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
278.870 -2.862.813
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.141.935 3.441.384
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.420.805 578.571
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.420.805 3.141.935
Ticari Alacaklar
563.744 550.972
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 491.453 493.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 72.291 57.386
Diğer Alacaklar
18.086 16.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 18.086 16.276
Peşin Ödenmiş Giderler
193.588 140.741
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 193.588 140.741
Diğer Dönen Varlıklar
0 2.782.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 2.782.797
ARA TOPLAM
4.196.223 6.632.721
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.196.223 6.632.721
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 109.490.398 120.135.250
Maddi Duran Varlıklar
25.356 28.831
Mobilya ve Demirbaşlar
12 25.356 28.831
Kullanım Hakkı Varlıkları
422.777 450.349
Peşin Ödenmiş Giderler
115.041 130.312
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 115.041 130.312
Diğer Duran Varlıklar
160.000 160.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 160.000 160.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
110.213.572 120.904.742
TOPLAM VARLIKLAR
114.409.795 127.537.463
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.671.726 73.842.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.671.726 73.842.454
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 48.671.726 73.842.454
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
97.805 94.845
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
97.805 94.845
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 97.805 94.845
Ticari Borçlar
1.688.852 1.791.779
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,26 1.335.076 1.395.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 353.776 396.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 89.310 69.449
Diğer Borçlar
1.861.518 17.303
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.861.518 17.303
ARA TOPLAM
52.409.211 75.815.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.409.211 75.815.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
353.394 379.157
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
353.394 379.157
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 353.394 379.157
Uzun Vadeli Karşılıklar
725.266 708.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 725.266 708.323
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.078.660 1.087.480
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.487.871 76.903.310
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.921.924 50.634.153
Ödenmiş Sermaye
18 23.750.000 23.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.285 2.285
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.353.943 2.353.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer -38.861 -38.861
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.861 -38.861
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -38.861 -38.861
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
262.863 262.863
Yasal Yedekler
18 262.863 262.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 24.303.923 8.805.660
Net Dönem Karı veya Zararı
10.287.771 15.498.263
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.921.924 50.634.153
TOPLAM KAYNAKLAR
114.409.795 127.537.463
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 26.726.166 729.685
Satışların Maliyeti
19 -12.225.340 -273.355
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.500.826 456.330
BRÜT KAR (ZARAR)
14.500.826 456.330
Genel Yönetim Giderleri
20,21 -1.011.981 -720.171
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.063.582 214.353
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.552.427 -49.488
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.552.427 -49.488
Finansman Giderleri
23 -4.264.656 -2.923.081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.287.771 -2.972.569
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.287.771 -2.972.569
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.287.771 -2.972.569
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.287.771 -2.972.569
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,43317000 0,12516000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.287.771 -2.972.569
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.287.771 -2.972.569
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023619
BIST