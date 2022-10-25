***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2022 18:21
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 9.862.008 -1.056.348 35.174.751 35.174.751
Transferler
-1.056.348 1.056.348 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -9.997.186 -9.997.186 -9.997.186
Dönem Sonu Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 8.805.660 -9.997.186 25.177.565 25.177.565
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 2.353.943 -38.861 262.863 8.805.660 15.498.263 50.634.153 50.634.153
Transferler
-107.113 15.498.263 -15.498.263 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.754.322 20.647.209 20.647.209
Dönem Sonu Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 2.353.943 -145.974 262.863 24.303.923 20.754.322 71.281.362 71.281.362
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.137.472 881.634
Dönem Karı (Zararı)
20.754.322 -9.997.186
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-22.023.589 9.879.630
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 94.941 11.736
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
707.454 108.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 707.454 108.535
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.049.766 9.759.359
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -813.284 -354.127
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 9.863.050 10.113.486
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -31.875.750 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-31.875.750 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.619.310 630.470
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-283.785 28.155
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-219.476 60.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-64.309 -32.144
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
915 -6.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
915 -6.322
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.795.309 45.410
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
417.461 653.130
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
305.153 738.262
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
112.308 -85.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
73.903 -176.340
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.287.246 7.741
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.287.246 7.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.918.879 78.696
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
196.906 yetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.721.973 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.350.043 512.914
Alınan Faiz
801.356 368.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.927 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
62.428.540 -178.218
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.839 -14.358
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.839 -14.358
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 63.150.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -697.621 -163.860
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.516.646 -105.149
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 87.000.000 170.000.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
87.000.000 170.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -132.000.000 -160.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -132.000.000 -160.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-144.019 0
Ödenen Faiz
6 -13.372.627 -10.105.149
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.049.366 598.267
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.049.366 598.267
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.141.935 3.441.384
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.191.301 4.039.651
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.203.229 3.141.935
Ticari Alacaklar
6 834.757 550.972
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 713.062 493.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 121.695 57.386
Diğer Alacaklar
8 15.361 16.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.361 16.276
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.948.062 140.741
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.948.062 140.741
Diğer Dönen Varlıklar
0 2.782.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 2.782.797
ARA TOPLAM
12.001.409 6.632.721
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.001.409 6.632.721
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 89.558.621 120.135.250
Maddi Duran Varlıklar
12 40.446 28.831
Mobilya ve Demirbaşlar
40.446 28.831
Kullanım Hakkı Varlıkları
367.632 450.349
Peşin Ödenmiş Giderler
10 118.300 130.312
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 118.300 130.312
Diğer Duran Varlıklar
13 0 160.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 0 160.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
90.084.999 120.904.742
TOPLAM VARLIKLAR
102.086.408 127.537.463
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.332.876 73.842.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.332.876 73.842.454
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 25.332.876 73.842.454
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 223.383 94.845
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
223.383 94.845
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
223.383 94.845
Ticari Borçlar
2.209.240 1.791.779
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,26 1.700.887 1.395.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 508.353 396.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 143.352 69.449
Diğer Borçlar
8 1.304.549 17.303
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.304.549 17.303
ARA TOPLAM
29.213.400 75.815.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.213.400 75.815.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 189.796 379.157
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
189.796 379.157
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
189.796 379.157
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.401.850 708.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.401.850 708.323
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.591.646 1.087.480
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.805.046 76.903.310
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.281.362 50.634.153
Ödenmiş Sermaye
18 23.750.000 23.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.285 2.285
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.353.943 2.353.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-145.974 -38.861
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-145.974 -38.861
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-145.974 -38.861
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 262.863 262.863
Yasal Yedekler
262.863 262.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 24.303.923 8.805.660
Net Dönem Karı veya Zararı
20.754.322 15.498.263
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.281.362 50.634.153
TOPLAM KAYNAKLAR
102.086.408 127.537.463
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 69.079.811 2.787.960 21.591.431 1.218.479
Satışların Maliyeti
19 -35.637.113 -1.019.760 -10.971.622 -370.302
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.442.698 1.768.200 10.619.809 848.177
BRÜT KAR (ZARAR)
33.442.698 1.768.200 10.619.809 848.177
Genel Yönetim Giderleri
20,21 -4.613.559 -2.364.687 -1.752.426 -800.268
Pazarlama Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.871.429 712.787 380.137 426.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.700.568 116.300 9.247.520 474.481
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.700.568 116.300 9.247.520 474.481
Finansman Gelirleri
0 0 0 0
Finansman Giderleri
23 -9.946.246 -10.113.486 -2.880.381 -3.948.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.754.322 -9.997.186 6.367.139 -3.473.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.754.322 -9.997.186 6.367.139 -3.473.843
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.754.3 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.754.322 -9.997.186 6.367.139 -3.473.843
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,87387000 -0,42093000 0,26809000 -0,14627000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24 -107.113 0 303 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -107.113 0 303 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24 -107.113 0 303 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.647.209 -9.997.186 6.367.442 -3.473.843
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.647.209 -9.997.186 6.367.442 -3.473.843
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074143
BIST