***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 9.862.008 -1.056.348 35.174.751 35.174.751Transferler-1.056.348 1.056.348 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -9.997.186 -9.997.186 -9.997.186Dönem Sonu Bakiyeler18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 8.805.660 -9.997.186 25.177.565 25.177.565Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 23.750.000 2.285 2.353.943 -38.861 262.863 8.805.660 15.498.263 50.634.153 50.634.153Transferler-107.113 15.498.263 -15.498.263 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.754.322 20.647.209 20.647.209Dönem Sonu Bakiyeler18 23.750.000 2.285 2.353.943 -145.974 262.863 24.303.923 20.754.322 71.281.362 71.281.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.137.472 881.634Dönem Karı (Zararı)20.754.322 -9.997.186Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-22.023.589 9.879.630Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 94.941 11.736Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler707.454 108.535Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 707.454 108.535Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.049.766 9.759.359Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -813.284 -354.127Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 9.863.050 10.113.486Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -31.875.750 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-31.875.750 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.619.310 630.470Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-283.785 28.155İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-219.476 60.299İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-64.309 -32.144Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler915 -6.322İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)915 -6.322Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.795.309 45.410Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler417.461 653.130İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)305.153 738.262İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)112.308 -85.132Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)73.903 -176.340Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.287.246 7.741İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.287.246 7.741İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.918.879 78.696Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)196.906 yetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.721.973 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.350.043 512.914Alınan Faiz801.356 368.720Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-13.927 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI62.428.540 -178.218Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.839 -14.358Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.839 -14.358Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 63.150.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -697.621 -163.860FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-58.516.646 -105.149Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 87.000.000 170.000.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri87.000.000 170.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -132.000.000 -160.000.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -132.000.000 -160.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-144.019 0Ödenen Faiz6 -13.372.627 -10.105.149YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.049.366 598.267NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.049.366 598.267DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.141.935 3.441.384DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.191.301 4.039.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.203.229 3.141.935Ticari Alacaklar6 834.757 550.972İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,26 713.062 493.586İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 121.695 57.386Diğer Alacaklar8 15.361 16.276İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.361 16.276Peşin Ödenmiş Giderler10 1.948.062 140.741İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.948.062 140.741Diğer Dönen Varlıklar0 2.782.797İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 2.782.797ARA TOPLAM12.001.409 6.632.721TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.001.409 6.632.721DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 89.558.621 120.135.250Maddi Duran Varlıklar12 40.446 28.831Mobilya ve Demirbaşlar40.446 28.831Kullanım Hakkı Varlıkları367.632 450.349Peşin Ödenmiş Giderler10 118.300 130.312İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 118.300 130.312Diğer Duran Varlıklar13 0 160.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 0 160.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR90.084.999 120.904.742TOPLAM VARLIKLAR102.086.408 127.537.463KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25.332.876 73.842.454İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25.332.876 73.842.454İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 25.332.876 73.842.454Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 223.383 94.845İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları223.383 94.845Kiralama İşlemlerinden Borçlar223.383 94.845Ticari Borçlar2.209.240 1.791.779İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,26 1.700.887 1.395.734İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 508.353 396.045Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 143.352 69.449Diğer Borçlar8 1.304.549 17.303İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.304.549 17.303ARA TOPLAM29.213.400 75.815.830TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.213.400 75.815.830UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 189.796 379.157İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar189.796 379.157Kiralama İşlemlerinden Borçlar189.796 379.157Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.401.850 708.323Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.401.850 708.323TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.591.646 1.087.480TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER30.805.046 76.903.310ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar71.281.362 50.634.153Ödenmiş Sermaye18 23.750.000 23.750.000Sermaye Düzeltme Farkları18 2.285 2.285Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 2.353.943 2.353.943Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-145.974 -38.861Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-145.974 -38.861Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-145.974 -38.861Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 262.863 262.863Yasal Yedekler262.863 262.863Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 24.303.923 8.805.660Net Dönem Karı veya Zararı20.754.322 15.498.263TOPLAM ÖZKAYNAKLAR71.281.362 50.634.153TOPLAM KAYNAKLAR102.086.408 127.537.463Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 69.079.811 2.787.960 21.591.431 1.218.479Satışların Maliyeti19 -35.637.113 -1.019.760 -10.971.622 -370.302TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.442.698 1.768.200 10.619.809 848.177BRÜT KAR (ZARAR)33.442.698 1.768.200 10.619.809 848.177Genel Yönetim Giderleri20,21 -4.613.559 -2.364.687 -1.752.426 -800.268Pazarlama Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.871.429 712.787 380.137 426.572Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 0 0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.700.568 116.300 9.247.520 474.481FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.700.568 116.300 9.247.520 474.481Finansman Gelirleri0 0 0 0Finansman Giderleri23 -9.946.246 -10.113.486 -2.880.381 -3.948.324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.754.322 -9.997.186 6.367.139 -3.473.843SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.754.322 -9.997.186 6.367.139 -3.473.843DÖNEM KARI (ZARARI)20.754.3 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.754.322 -9.997.186 6.367.139 -3.473.843Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,87387000 -0,42093000 0,26809000 -0,14627000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar24 -107.113 0 303 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -107.113 0 303 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)24 -107.113 0 303 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.647.209 -9.997.186 6.367.442 -3.473.843Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.647.209 -9.997.186 6.367.442 -3.473.843http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074143BIST