Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi

23.12.2020 11:02



***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.12.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KAP'ta 23.10.2020 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile duyurusunu yaptığımız, Yönetim Kurulumuzun 23.10.2020 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası)'na kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmişti.Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvuru Kurulun 17/12/2020 tarih ve 77/1551 sayılı toplantısında onaylanmış olup ihraç belgesi ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894393


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:201.415
Değişim :  0,72% |  10,15
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.405  
En Yüksek
1.419 En Düşük
1.409
BIST En Aktif Hisseler12:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNKRN 14,85 1.982.312 % 10,00  
OZRDN 8,92 2.596.151 % 9,99  
INVEO 47,62 59.540.516 % 9,98  
YESIL 89,35 14.607.097 % 9,97  
GUBRF 56,80 20.670.542 % 9,97  
daha fazla
12:20 Alış Satış %  
Dolar 7,6436 7,6491 % -0,13  
Euro 9,3296 9,3380 % 0,28  
Sterlin 10,2308 10,2821 % 0,30  
Frank 8,5639 8,6155 % -0,07  
Riyal 2,0309 2,0411 % -0,19  
daha fazla
12:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.871 9,06  
Altın Gr. 459 459 1,51  
Cumhuriyet 3.058 3.104 0,00  
Tam 3.028 3.105 -16,61  
Yarım 1.464 1.502 -8,04  
Çeyrek 734 751 -4,01  
Gümüş.Ons 25,58 25,62 0,39  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,10  
B. Petrol 49,91 49,91 -0,17  
Seans Raporu 12:20
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru