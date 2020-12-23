***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi
23.12.2020 11:02
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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22.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAP'ta 23.10.2020 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile duyurusunu yaptığımız, Yönetim Kurulumuzun 23.10.2020 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası)'na kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmişti.Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvuru Kurulun 17/12/2020 tarih ve 77/1551 sayılı toplantısında onaylanmış olup ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894393
BIST
12:201.415
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|: 0,72%
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|: 1.409
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460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler12:20
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.596.151
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|59.540.516
|% 9,98
|
|YESIL
|89,35
|14.607.097
|% 9,97
|
|GUBRF
|56,80
|20.670.542
|% 9,97
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|229.194.099
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|TSKB
|1,88
|627.215.911
|% 1,62
|
|GARAN
|10,08
|586.863.164
|% 0,40
|
|SISE
|7,19
|419.519.951
|% 0,84
|
|OYAKC
|8,67
|414.564.661
|% 2,12
|
|THYAO
|12,49
|360.230.795
|% 0,56
|
|TSKB
|1,88
|627.215.911
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,46
|250.932.689
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,17
|346.718.025
|% 0,46
|
|ISGYO
|2,53
|323.063.085
|% 5,42
|
|YYAPI
|1,90
|134.978.546
|% 6,74
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,6436
|7,6491
|% -0,13
|
|Euro
|9,3296
|9,3380
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,2308
|10,2821
|% 0,30
|
|Frank
|8,5639
|8,6155
|% -0,07
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|Riyal
|2,0309
|2,0411
|% -0,19
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|12:20
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.870
|1.871
|9,06
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|0,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,61
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|Yarım
|1.464
|1.502
|-8,04
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|Çeyrek
|734
|751
|-4,01
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|Gümüş.Ons
|25,58
|25,62
|0,39
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|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,10
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|B. Petrol
|49,91
|49,91
|-0,17
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