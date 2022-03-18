***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28/02/2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 170.000.000 TL (YüzYetmişMilyonTürkLirası)' na kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine katılanların oy birliği i VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nde yer verilen ihraç limitleri ile III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yer verilen borçlanma sınırının üzerinde olarak hesaplandığı ve Şirketinizin ihraç edebileceği borçlanma araçlarının azami tutarının 169.160.811 TL olarak hesaplandığı dikkate alınarak, ihraç limitinin aşağıya yuvarlanarak 169.000.000 TL olacak şekilde revize edilmesi suretiyle olumlu karşılanmıştır. Söz konusu başvuru Kurul'un 17/03/2022 tarih ve 13/410 sayılı toplantısında onaylanmış olup ihraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011363BIST