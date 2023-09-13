***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 09/03/2023 tarihli borçlanma aracı ihracı başvurusuna istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") tarafından onaylanan İhraç Belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194554BIST