***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.10.2020 16:35
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası)'na kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883313
BIST
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|Değişim
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|| -7,94
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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1.205
En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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17:59485,92
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En Düşük
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|PINSU
|9,24
|210.598.466
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.659.930
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|225.216.103
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.524.624
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.418.996
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|KLGYO
|12,26
|66.884.025
|% -9,99
|
|AKYHO
|6,94
|78.547.707
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|TSKB
|1,85
|2.212.137.154
|% 6,94
|
|SISE
|6,80
|1.105.511.055
|% -0,58
|
|GARAN
|7,03
|1.092.060.723
|% -0,99
|
|KRDMD
|3,47
|728.576.919
|% -2,53
|
|EKGYO
|1,82
|612.410.026
|% -4,21
|
|TSKB
|1,85
|2.212.137.154
|% 6,94
|
|EKGYO
|1,82
|612.410.026
|% -4,21
|
|SKBNK
|1,86
|440.482.278
|% -6,53
|
|KRDMD
|3,47
|728.576.919
|% -2,53
|
|YKBNK
|2,21
|391.476.226
|% -1,78
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9640
|7,9685
|% 0,39
|
|Euro
|9,4290
|9,4366
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,3549
|10,4068
|% -0,01
|
|Frank
|8,7493
|8,8020
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1170
|2,1276
|% 0,32
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-3,98
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,59
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|-0,21
|
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