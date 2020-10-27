***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.10.2020 14:56
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.10.2020
Ek Açıklamalar
KAP'ta 23.10.2020 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile duyurusunu yaptığımız, Yönetim Kurulumuzun 23.10.2020 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası)'na kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmişti.Yönetim Kurulumuzun söz konusu kararına istinaden, borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 27.10.2020 tarihinde (bugün) yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884323
BIST
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|| 0,19
|Açılış
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En Düşük
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|OSMEN
|22,00
|1.051.487
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|103.747.071
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|168.998.805
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.596.043
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.558.100
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,03
|1.780.355.231
|% 5,73
|
|GARAN
|6,85
|953.090.674
|% 1,18
|
|RTALB
|51,10
|875.492.261
|% 3,19
|
|SISE
|6,39
|828.391.406
|% 1,43
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|SKBNK
|1,83
|761.730.480
|% 7,02
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|TSKB
|2,03
|1.780.355.231
|% 5,73
|
|SKBNK
|1,83
|761.730.480
|% 7,02
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|EKGYO
|1,71
|517.391.622
|% 1,79
|
|ALBRK
|1,70
|381.087.613
|% 8,97
|
|YKBNK
|2,13
|469.195.839
|% 1,91
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,1818
|8,1844
|% 1,25
|
|Euro
|9,6833
|9,6883
|% 1,42
|
|Sterlin
|10,6173
|10,6705
|% 1,15
|
|Frank
|8,9761
|9,0302
|% 1,21
|
|Riyal
|2,1717
|2,1826
|% 1,05
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|4,39
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,23
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|32,81
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|15,87
|
|Çeyrek
|799
|817
|7,94
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
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|B. Petrol
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|41,11
|0,28
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