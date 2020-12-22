***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.12.2020 19:13
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.12.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.12.2021
Ek Açıklamalar
KAP'ta 23.10.2020 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile duyurusunu yaptığımız, Yönetim Kurulumuzun 23.10.2020 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası)'na kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmişti.Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvuru Kurulun 17/12/2020 tarih ve 77/1551 sayılı toplantısında onaylanmış olup ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK İHRAÇ BELGESİ .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894320
BIST
18:051.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 20,54
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
18:057,6510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0098
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
18:059,3100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0413
|Açılış
|: 9,3300
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|Önceki Kapanış
|: 9,3550
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9,3845
En Düşük
9,2908
18:05457,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,96
|Açılış
|: 457,94
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|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
457,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|70,95
|21.974.093
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.736.587
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.494.752
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|2.579.899
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.736.981
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|414.044.535
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|444.216.808
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|573.512
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|412.635
|% -10,00
|
|TUKAS
|9,74
|539.970.548
|% -9,90
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|THYAO
|12,42
|1.468.989.550
|% 1,64
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|SISE
|7,13
|1.064.228.495
|% 1,42
|
|PETKM
|4,88
|1.038.584.680
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,44
|733.005.448
|% 2,13
|
|TSKB
|1,85
|877.794.985
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,16
|812.791.001
|% 2,37
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6432
|7,6515
|% 0,13
|
|Euro
|9,2986
|9,3103
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,1775
|10,2286
|% -0,67
|
|Frank
|8,5574
|8,6090
|% -0,41
|
|Riyal
|2,0315
|2,0416
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-13,23
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,24
|
|B. Petrol
|50,29
|50,29
|-0,62
|