***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.06.2021 13:53
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.06.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.06.2022
Ek Açıklamalar
KAP'ta 14.04.2021 tarihinde duyurusunu yaptığımız, Yönetim Kurulumuzun 14/04/2021 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası)'na kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmişti.Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvuru Kurulun 03/06/2021 tarih ve 29/846 sayılı toplantısında onaylanmış olup ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK İhraç Belgesi..pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942614
BIST
14:511.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,01
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.434
14:518,5460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0114
|Açılış
|: 8,5450
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|Önceki Kapanış
|: 8,5450
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8,5790
En Düşük
8,4981
14:5110,3648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
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|Açılış
|: 10,3450
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|Önceki Kapanış
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10,4101
En Düşük
10,3075
14:51509,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,07
|Açılış
|: 509,40
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|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler14:49
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,30
|79.831
|% 8,33
|
|OYYAT
|25,20
|96.399.977
|% 7,60
|
|BRKO
|1,16
|949.199
|% 6,42
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|LKMNH
|9,10
|18.628.342
|% -9,99
|
|BERA
|20,90
|27.905.158
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.076.876
|% -9,94
|
|THYAO
|14,58
|913.970.505
|% 0,62
|
|BOBET
|5,71
|709.629.041
|% -5,31
|
|GARAN
|8,39
|614.267.049
|% -0,36
|
|KOZAL
|125,70
|485.914.780
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,24
|354.596.219
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,24
|354.596.219
|% 2,28
|
|BOBET
|5,71
|709.629.041
|% -5,31
|
|YESIL
|2,35
|278.654.439
|% -8,56
|
|GARAN
|8,39
|614.267.049
|% -0,36
|
|HALKB
|5,19
|345.241.254
|% -3,17
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5427
|8,5445
|% -0,15
|
|Euro
|10,3542
|10,3638
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,0233
|12,0836
|% 0,06
|
|Frank
|9,4615
|9,5185
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2718
|2,2832
|% -0,14
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-5,37
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|3.377
|3.428
|-17,00
|
|Tam
|3.359
|3.444
|-15,67
|
|Yarım
|1.624
|1.666
|-7,58
|
|Çeyrek
|814
|833
|-3,79
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|74,44
|74,44
|0,45
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