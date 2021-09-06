***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.09.2021 13:43
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 40.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.09.2021
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 06/09/2021 tarihli toplantısında Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 40.000.000 TL (KırkMilyonTürkLirası)'na kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a bugün itibariyle başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961924
BIST
16:451.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,65
|Açılış
|: 1.431
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|Önceki Kapanış
|: 1.434
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1.447
En Düşük
1.428
16:458,4637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 8,4500
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|Önceki Kapanış
|: 8,4500
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8,5191
En Düşük
8,4434
16:4510,0179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 9,9750
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|Önceki Kapanış
|: 9,9700
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10,0970
En Düşük
10,0057
16:45488,25
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:45
|ORCAY
|14,33
|160.489.149
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.318.337
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.699.390
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.597.568
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.571.778
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,06
|86.390.914
|% -4,70
|
|AKYHO
|2,45
|10.805.473
|% -3,92
|
|GARAN
|9,52
|1.445.710.333
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,55
|620.815.906
|% 0,79
|
|THYAO
|12,46
|525.321.605
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,30
|432.748.216
|% 0,55
|
|EREGL
|18,04
|350.004.361
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,55
|620.815.906
|% 0,79
|
|GARAN
|9,52
|1.445.710.333
|% 1,17
|
|HALKB
|4,76
|328.503.998
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|74.508.822
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,30
|432.748.216
|% 0,55
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4615
|8,4637
|% 0,02
|
|Euro
|10,0096
|10,0179
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,6760
|11,7346
|% 0,52
|
|Frank
|9,1741
|9,2294
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2484
|2,2596
|% -0,02
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|0,68
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|13,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|11,49
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|5,56
|
|Çeyrek
|780
|798
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,06
|
|B. Petrol
|72,03
|72,03
|-0,57
|
Seans Raporu
16:45
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16:58DOBUR
Yüzde 8.72 oranında artışla 22.68 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 157 adet işlem
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