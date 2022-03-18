***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimiz talebinin, talep edilen ihraç limitinin VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nde yer verilen ihraç limitleri ile III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yer verilen borçlanma sınırının üzerinde olarak hesaplandığı ve Şirketimizin ihraç edebileceği borçlanma araçlarının azami tutarının 169.160.811 TL olarak hesaplandığı dikkate alınarak, ihraç limitinin aşağıya yuvarlanarak 169.000.000 TL olacak şekilde revize edilmesi suretiyle olumlu karşılanmış olup ihraç tavanı tutarı düzeltilmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 28.02.2022İhraç Tavanı Tutarı 169.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 28.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.03.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 28/02/2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 170.000.000 TL (YüzYetmişMilyonTürkLirası)'na kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmişti.Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. Şirketimiz talebinin, talep edilen ihraç limitinin VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nde yer verilen ihraç limitleri ile III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yer verilen borçlanma sınırının üzerinde olarak hesaplandığı ve Şirketinizin ihraç edebileceği borçlanma araçlarının azami tutarının 169.160.811 TL olarak hesaplandığı dikkate alınarak, ihraç limitinin aşağıya yuvarlanarak 169.000.000 TL olacak şekilde revize edilmesi suretiyle olumlu karşılanmıştır. Söz konusu başvuru Kurul'un 17/03/2022 tarih ve 13/410 sayılı toplantısında onaylanmış olup ihraç belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ATAGYO İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011362BIST