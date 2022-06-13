***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğinde yer alan 'Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler' maddesine istinaden hazırlanan "İlişkili Taraflarla Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere Dair Yönetim Kurulu Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadırSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, bu kapsamda2022 yılı hesap dönemi içerisinde- Elde edilmesi beklenen kira gelirinin, son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranın % 10'u aşacağı,- Hizmet alımı işlemlerinde ise son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'u aşacağı öngörülmektedir.Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu alım/satım işlemleri olağan ticari faaliyetler olup, piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak yapılmaktadır. Anılan işlemlerin emsallere ve piyasa koşullarına uygunluk kriterine uygun olmasına da özen gösterilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036921BIST