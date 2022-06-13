Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

13.06.2022 14:21
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğinde yer alan 'Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler' maddesine istinaden hazırlanan "İlişkili Taraflarla Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere Dair Yönetim Kurulu Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, bu kapsamda
 2022 yılı hesap dönemi içerisinde
 -      Elde edilmesi beklenen kira gelirinin, son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranın % 10'u aşacağı,
-        Hizmet alımı işlemlerinde ise son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'u aşacağı öngörülmektedir.
              Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu alım/satım işlemleri olağan ticari faaliyetler olup, piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak yapılmaktadır. Anılan işlemlerin emsallere ve piyasa koşullarına uygunluk kriterine uygun olmasına da özen gösterilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036921


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:442.536
Değişim :  -0,30% |  -7,59
Açılış :  2.540  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.552 En Düşük
2.515
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 18,15 54.570.607 % 10,00  
UFUK 55,45 2.512.456 % 9,91  
BRKO 1,25 1.512.241 % 9,65  
KRTEK 19,35 26.825.094 % 8,95  
FONET 14,18 125.449.652 % 8,66  
daha fazla
14:41 Alış Satış %  
Dolar 17,2566 17,2632 % 0,89  
Euro 18,0633 18,0995 % 0,49  
Sterlin 20,9841 21,0893 % -0,10  
Frank 17,3193 17,4236 % 0,42  
Riyal 4,5869 4,6099 % 0,87  
daha fazla
14:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.856 -16,20  
Altın Gr. 1.031 1.031 1,20  
Cumhuriyet 6.833 6.936 29,00  
Tam 6.818 6.925 -15,00  
Yarım 3.347 3.387 -8,00  
Çeyrek 1.677 1.693 -4,00  
Gümüş.Ons 21,56 21,60 -0,33  
Gümüş Gr. 11,96 11,98 -0,08  
B. Petrol 120 120 -1,89  
Seans Raporu 14:41
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru