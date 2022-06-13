***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
13.06.2022 14:21
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğinde yer alan 'Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler' maddesine istinaden hazırlanan "İlişkili Taraflarla Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere Dair Yönetim Kurulu Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, bu kapsamda
2022 yılı hesap dönemi içerisinde
- Elde edilmesi beklenen kira gelirinin, son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranın % 10'u aşacağı,
- Hizmet alımı işlemlerinde ise son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'u aşacağı öngörülmektedir.
Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu alım/satım işlemleri olağan ticari faaliyetler olup, piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak yapılmaktadır. Anılan işlemlerin emsallere ve piyasa koşullarına uygunluk kriterine uygun olmasına da özen gösterilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036921
BIST
14:442.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -7,59
|Açılış
|: 2.540
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|Önceki Kapanış
|: 2.543
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2.552
En Düşük
2.515
14:4417,2672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
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|Açılış
|: 17,2250
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|Önceki Kapanış
|: 17,0450
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17,2801
En Düşük
17,0425
14:4418,0885
En Yüksek
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|: 0,43%
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|Açılış
|: 18,0200
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|Önceki Kapanış
|: 17,9200
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En Düşük
17,8779
14:441.030,94
En Yüksek
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|: 0,10%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.030,94
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|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler14:41
|ORCAY
|18,15
|54.570.607
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.512.456
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|1.512.241
|% 9,65
|
|KRTEK
|19,35
|26.825.094
|% 8,95
|
|FONET
|14,18
|125.449.652
|% 8,66
|
|TSGYO
|5,48
|72.447.805
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|ULUUN
|19,35
|71.849.808
|% -6,88
|
|KRSTL
|7,04
|2.820.747
|% -5,88
|
|THYAO
|47,48
|3.961.951.365
|% 1,67
|
|EREGL
|31,72
|1.626.035.945
|% -4,57
|
|SISE
|22,16
|1.184.619.151
|% -0,27
|
|SASA
|42,94
|971.235.825
|% -2,32
|
|KRDMD
|13,39
|926.466.794
|% -4,29
|
|SEGYO
|1,18
|237.938.795
|% 1,72
|
|DOHOL
|4,08
|479.909.847
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,59
|292.509.825
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,77
|509.174.847
|% 0,42
|
|ODAS
|2,85
|277.969.217
|% -2,40
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2566
|17,2632
|% 0,89
|
|Euro
|18,0633
|18,0995
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,9841
|21,0893
|% -0,10
|
|Frank
|17,3193
|17,4236
|% 0,42
|
|Riyal
|4,5869
|4,6099
|% 0,87
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-16,20
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|1,20
|
|Cumhuriyet
|6.833
|6.936
|29,00
|
|Tam
|6.818
|6.925
|-15,00
|
|Yarım
|3.347
|3.387
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.693
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,08
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,89
|