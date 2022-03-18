***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 135.000.000 (Yüzotuzbeşmilyon) Türk Lirası olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 23.750.000 ( Yirmiüçmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden olmak suretiyle %321,05 oranında bedelli olarak 76.250.000 (Yetmişaltımilyonikiyüzellibin) Türk Lirası artışla 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin "izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur. Başvuruda yer alan "Taslak İzahname" ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011610BIST