***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.03.2022 tarihinde KAP'ta açıklanan %321,05 oranındaki bedelli sermaye arttırımımız %100 oranında revize edilerek yeniden başvuruda bunulmuş olup, SPK onayına sunulan taslak izahname ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055956BIST