***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
21.12.2021 14:00
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
İstanbul ili, Avcılar İlçesi, Kabataş Mevkii, 6 Pafta, 23032 Parselde, kayıtlı, "Asma Katlı Depolu Dükkan" niteliğindeki kurulu kat mülkiyetine göre 516/66443 arsa paylı B Blok, Zemin kat, 7 numaralı bağımsız bölüm ile 529/66443 arsa paylı B Blok Zemin Kat, 8 nolu bağımsız bölüm
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul ili, Avcılar İlçesi, Kabataş Mevkii No : 7 - 340 m², No : 8 - 355 m²
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/12/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
8.967.000,00 +KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
9%
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
38%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
10%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
11%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
322%
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.12.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
3S Kale Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili Taraf Değildir
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı, Gelirlerin Kapitalizasyonu Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
09.12.2021 / 0043
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
10.652.000,00 TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz mülkiyeti 3S Kale Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş'ye ait İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Kabataş Mevkii'nde, 6 Pafta, 23032 no.lu parselde kayıtlı, "Asma Katlı Depolu Dükkan" niteliğindeki kurulu kat mülkiyetine göre 516/66443 arsa paylı B Blok, Zemin kat, 7 nolu bağımsız bölümün KDV Hariç 4.410.000 TL bedel karşılığında, 529/66443 arsa paylı B Blok Zemin Kat, 8 nolu bağımsız bölümün KDV Hariç 4.557.000 TL bedel karşılığında satın alınmış olup, gayrimenkulün tapu işlemi 21/12/2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985160
BIST