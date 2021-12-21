***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliğiİstanbul ili, Avcılar İlçesi, Kabataş Mevkii, 6 Pafta, 23032 Parselde, kayıtlı, "Asma Katlı Depolu Dükkan" niteliğindeki kurulu kat mülkiyetine göre 516/66443 arsa paylı B Blok, Zemin kat, 7 numaralı bağımsız bölüm ile 529/66443 arsa paylı B Blok Zemin Kat, 8 nolu bağımsız bölümAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul ili, Avcılar İlçesi, Kabataş Mevkii No : 7 - 340 m², No : 8 - 355 m²Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/12/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli8.967.000,00 +KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)9%Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)38%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)10%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)11%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)322%Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21.12.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı Taraf3S Kale Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.ŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili Taraf DeğildirVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEmsal Karşılaştırma Yaklaşımı, Gelirlerin Kapitalizasyonu YaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası09.12.2021 / 0043Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDenge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar10.652.000,00 TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyeti 3S Kale Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş'ye ait İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Kabataş Mevkii'nde, 6 Pafta, 23032 no.lu parselde kayıtlı, "Asma Katlı Depolu Dükkan" niteliğindeki kurulu kat mülkiyetine göre 516/66443 arsa paylı B Blok, Zemin kat, 7 nolu bağımsız bölümün KDV Hariç 4.410.000 TL bedel karşılığında, 529/66443 arsa paylı B Blok Zemin Kat, 8 nolu bağımsız bölümün KDV Hariç 4.557.000 TL bedel karşılığında satın alınmış olup, gayrimenkulün tapu işlemi 21/12/2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985160BIST