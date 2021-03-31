***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Kocasinan Mahallesi Ata Corner 6-7-8 Nolu Bağımsız Bölümleriİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi31/03/2021İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VARİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%41Kira Bedeli ve KoşullarıKira ödemeleri aylık net işletme cirosu üzerinden hesaplanacaktır.Ayni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%33Karşı TarafTab Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi31/03/2021Kira Süresi30Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31/12/2020-AGY-2010078Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar41.450,00İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarPortföyümüzde yer alan, Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Kocasinan Mahallesinde yer alan Ata Corner Lüleburgaz Projesindeki6 numaralı bağımsız bölümün Popeyes olarak işletilmesi amacıyla, 7 numaralı bağımsız bölümün Usta Döner olarak işletilmesi amacıyla 8 numaralı bağımsız bölümün Arby's olarak işletilmesi amacıylaEmirhan Caddesi Ata Kule N109 Kat: 2-3-4 Dikilitaş-Beşiktaş İstanbul adresinde mukim TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ne kiralanmasına, aylık kira bedelinin, aylık işletme cirosu üzerinden hesaplanmasına, ve kira süresinin 30 (otuz) yıl olmasına,Karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922433BIST