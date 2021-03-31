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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

31.03.2021 20:55



***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Kocasinan Mahallesi Ata Corner 6-7-8 Nolu Bağımsız Bölümleri
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/03/2021
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%41
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri aylık net işletme cirosu üzerinden hesaplanacaktır.
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%33
Karşı Taraf
Tab Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
31/03/2021
Kira Süresi
30
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31/12/2020-AGY-2010078
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
41.450,00
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Portföyümüzde yer alan, Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Kocasinan Mahallesinde yer alan Ata Corner Lüleburgaz Projesindeki
 
  6  numaralı bağımsız bölümün Popeyes olarak işletilmesi amacıyla,   7  numaralı bağımsız bölümün Usta Döner olarak işletilmesi amacıyla   8  numaralı bağımsız bölümün Arby's olarak işletilmesi amacıyla   
Emirhan Caddesi Ata Kule N109 Kat: 2-3-4 Dikilitaş-Beşiktaş İstanbul adresinde mukim TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ne kiralanmasına, aylık kira bedelinin, aylık işletme cirosu üzerinden hesaplanmasına, ve kira süresinin 30 (otuz) yıl olmasına,
        
Karar verilmiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922433


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Yarım 1.433 1.471 0,32  
Çeyrek 719 736 0,16  
Gümüş.Ons 24,44 24,47 0,43  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,04  
B. Petrol 62,89 62,89 -1,28  
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