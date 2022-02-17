***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
17.02.2022 15:37
ltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
İşyeri
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul ili, Avcılar İlçesi, Kabataş Mevkii, 6 Pafta, 23032 Parselde, kayıtlı, "Asma Katlı Depolu Dükkan" niteliğindeki kurulu kat mülkiyetine göre 529/66443 arsa paylı B Blok Zemin Kat, 8 nolu bağımsız bölüm
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
KDV Dahil 16.520.000,00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%14
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%59
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%16
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%17
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%128
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
17/02/2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
VUK kayıtlarına göre 9,54 mn TL UFRS kayıtlarına göre ise 8,62 mn TL yaklaşık satış karı beklenmektedir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
KARTAL GRUP LÜKS HIRDAVAT ELEKTRONİK PLASTİK SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar Yaklaşımı Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
27.12.2021 / 0043-REV
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
5.377.000,00 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan, İstanbul ili, Avcılar İlçesi, Kabataş Mevkii, 6 Pafta, 23032 Parselde, kayıtlı, "Asma Katlı Depolu Dükkan" niteliğindeki kurulu kat mülkiyetine göre 529/66443 arsa paylı B Blok Zemin Kat, 8 nolu bağımsız bölüm 17/02/2022 tarihi itibariyle KDV Dahil 16.520.000 TL bedel ile satışı yapılmıştır.
Kamoyunun Bilgisine Sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002373
BIST