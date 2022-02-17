***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









ltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiİşyeriSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul ili, Avcılar İlçesi, Kabataş Mevkii, 6 Pafta, 23032 Parselde, kayıtlı, "Asma Katlı Depolu Dükkan" niteliğindeki kurulu kat mülkiyetine göre 529/66443 arsa paylı B Blok Zemin Kat, 8 nolu bağımsız bölümSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi17/02/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış BedeliKDV Dahil 16.520.000,00 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%14Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%59Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%16Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%17Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%128Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih17/02/2022Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıVUK kayıtlarına göre 9,54 mn TL UFRS kayıtlarına göre ise 8,62 mn TL yaklaşık satış karı beklenmektedir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafKARTAL GRUP LÜKS HIRDAVAT ELEKTRONİK PLASTİK SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazar Yaklaşımı YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası27.12.2021 / 0043-REVDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDenge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar5.377.000,00 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan, İstanbul ili, Avcılar İlçesi, Kabataş Mevkii, 6 Pafta, 23032 Parselde, kayıtlı, "Asma Katlı Depolu Dükkan" niteliğindeki kurulu kat mülkiyetine göre 529/66443 arsa paylı B Blok Zemin Kat, 8 nolu bağımsız bölüm 17/02/2022 tarihi itibariyle KDV Dahil 16.520.000 TL bedel ile satışı yapılmıştır.Kamoyunun Bilgisine Sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002373BIST