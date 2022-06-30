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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

30.06.2022 14:19
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı


***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
İşyeri
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Giresun İli, Merkez İlçesi, Kapu Mahallesi, 12 Pafta, 112 Ada, 12 Parsel Numaralarında Kayıtlı, 137,54 M² Yüzölçümündeki Altı Katlı Betonarme İşyeri
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/06/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
KDV Dahil 22.420.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%20
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%80
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%17
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%17
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%10
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%435
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.06.2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
VUK kayıtlarına göre 16,25 mn TL UFRS kayıtlarına göre ise 7,5 mn TL yaklaşık satış karı beklenmektedir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
--
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
--
Karşı Taraf
SEZDA GİYİM ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ NAK.İTH.TİC.LTD.ŞTİ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
--
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
--
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar Yaklaşımı Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
--
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.03.2022 / 0034-REV1
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
11.492.250
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar

     Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 31.03.2022/0034-Rev-1 değerleme raporuna göre ekspertiz değeri KDV hariç 11.492.250 TL olan, portföyümüzdeki Giresun İli Merkez ilçesi Kapu Mahallesi 12 Pafta, 112 Ada, 12 Parsel'de kayıtlı Burger King restoranı olarak işletilen taşınmaz KDV hariç 19.000.000 TL  bedel karşılığında satılmış olup, tapu devri bugün gerçekleşmiştir. 
 
Kamuoyu ve Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040318


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Altın Gr. 975 975 4,99  
Cumhuriyet 6.473 6.571 -20,00  
Tam 6.500 6.606 16,00  
Yarım 3.181 3.230 8,00  
Çeyrek 1.594 1.615 4,00  
Gümüş.Ons 19,85 19,88 -0,41  
Gümüş Gr. 10,70 10,71 -0,18  
B. Petrol 111 111 2,40  
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