***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiİşyeriSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüGiresun İli, Merkez İlçesi, Kapu Mahallesi, 12 Pafta, 112 Ada, 12 Parsel Numaralarında Kayıtlı, 137,54 M² Yüzölçümündeki Altı Katlı Betonarme İşyeriSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30/06/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış BedeliKDV Dahil 22.420.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%20Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%80Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%17Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%17Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%10İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%435Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.06.2022Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıVUK kayıtlarına göre 16,25 mn TL UFRS kayıtlarına göre ise 7,5 mn TL yaklaşık satış karı beklenmektedir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği--Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi--Karşı TarafSEZDA GİYİM ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ NAK.İTH.TİC.LTD.ŞTİKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği--Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı--Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazar Yaklaşımı YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni--Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.03.2022 / 0034-REV1Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDenge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar11.492.250İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYokturAçıklamalarDenge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 31.03.2022/0034-Rev-1 değerleme raporuna göre ekspertiz değeri KDV hariç 11.492.250 TL olan, portföyümüzdeki Giresun İli Merkez ilçesi Kapu Mahallesi 12 Pafta, 112 Ada, 12 Parsel'de kayıtlı Burger King restoranı olarak işletilen taşınmaz KDV hariç 19.000.000 TL bedel karşılığında satılmış olup, tapu devri bugün gerçekleşmiştir.Kamuoyu ve Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040318BIST