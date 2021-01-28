***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2021 15:05
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 28 Ocak 2021 tarihinde yapılan toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III N48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca
Portföyümüzde mevcut bulunan gayrimenkullerden
Adana/Ceyhan, Lüleburgaz, Nevşehir, Kayseri/Talas, Çanakkale ve Tekirdağ'daki taşınmazlar için "Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'"den değerleme hizmeti alınmasına,
Giresun ve Ordu'da yer alan taşınmazlar için "Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'"den değerleme hizmeti alınmasına,
2021 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için "Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş." ile "Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'"den değerleme hizmeti alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905309
BIST
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BIST En Aktif Hisseler16:20
|PKENT
|1.386,00
|2.487.061
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|VERTU
|25,34
|144.760.767
|% 9,98
|
|MERIT
|144,40
|1.563.169
|% 9,98
|
|EMNIS
|35,34
|1.009.978
|% 9,96
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|KAPLM
|36,68
|4.874.019
|% -9,97
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
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|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|GARAN
|9,12
|1.865.966.480
|% 0,11
|
|EKGYO
|2,30
|1.610.408.142
|% -2,13
|
|KOZAL
|112,60
|1.205.181.488
|% -0,79
|
|KRDMD
|6,60
|1.169.816.438
|% 1,54
|
|ODAS
|3,76
|1.139.929.981
|% -4,08
|
|EKGYO
|2,30
|1.610.408.142
|% -2,13
|
|TSKB
|1,78
|663.709.828
|% -0,56
|
|ODAS
|3,76
|1.139.929.981
|% -4,08
|
|YKBNK
|2,85
|781.858.771
|% -1,04
|
|IHLGM
|1,37
|308.805.206
|% -0,72
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3878
|7,3925
|% -0,29
|
|Euro
|8,9455
|8,9518
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,0524
|10,1028
|% -0,58
|
|Frank
|8,2530
|8,3027
|% -0,63
|
|Riyal
|1,9637
|1,9736
|% -0,33
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-1,29
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|2.900
|2.943
|-7,00
|
|Tam
|2.885
|2.958
|-5,82
|
|Yarım
|1.395
|1.431
|-2,81
|
|Çeyrek
|699
|715
|-1,41
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,07
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|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
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|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,16
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Seans Raporu
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Yüzde -3.28 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 421, 353 adet işlem
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16:28GEDIK
Yüzde -6.84 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 620, 429 adet işlem
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16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 46 kaybederek (% -0.41 ) 1, 569
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16:27XU100
Endeks 1, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 26, 163.00 milyon TL de
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16:27OYAYO
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 9.94 lira fiyatla işlem gören hissede 656, 022 adet işlem