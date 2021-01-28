***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 28 Ocak 2021 tarihinde yapılan toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III N48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarıncaPortföyümüzde mevcut bulunan gayrimenkullerdenAdana/Ceyhan, Lüleburgaz, Nevşehir, Kayseri/Talas, Çanakkale ve Tekirdağ'daki taşınmazlar için "Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'"den değerleme hizmeti alınmasına,Giresun ve Ordu'da yer alan taşınmazlar için "Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'"den değerleme hizmeti alınmasına,2021 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için "Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş." ile "Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'"den değerleme hizmeti alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905309BIST