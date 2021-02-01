***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca Şirketimiz portföyündeki gayrimenkullerden elde edilen kira gelirlerinin ekspertiz değeri ile karşılaştırılması kapsamında,Lüleburgaz AtaCorner Projesinden 2020 yılında elde edilen kira geliri toplamı, ekspertiz raporu kapsamında beklenen gelirin altında gerçekleşmiştir.İlgili konu, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906843BIST