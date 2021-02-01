***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2021 23:22
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca Şirketimiz portföyündeki gayrimenkullerden elde edilen kira gelirlerinin ekspertiz değeri ile karşılaştırılması kapsamında,
Lüleburgaz AtaCorner Projesinden 2020 yılında elde edilen kira geliri toplamı, ekspertiz raporu kapsamında beklenen gelirin altında gerçekleşmiştir.
İlgili konu, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906843
BIST
18:051.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 19,00
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.501
En Düşük
1.472
18:057,1901
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -0,1292
|Açılış
|: 7,1650
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|Önceki Kapanış
|: 7,2800
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7,3151
En Düşük
7,1551
18:058,6787
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 430,87
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|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
427,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|1.677,00
|6.023.400
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|15.052.904
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.597.042
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,50
|54.031.220
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.353.052
|% 10,00
|
|VAKFN
|7,48
|17.750.071
|% -9,99
|
|COSMO
|12,25
|828.869
|% -9,99
|
|AYCES
|82,55
|5.118.586
|% -9,98
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|KOZAL
|124,10
|2.172.356.860
|% 7,54
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GARAN
|9,48
|1.534.679.210
|% 1,83
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|SISE
|7,39
|963.502.261
|% 2,21
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|EKGYO
|2,44
|775.721.920
|% 1,24
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GSDHO
|2,55
|520.628.058
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,88
|531.319.991
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1897
|7,1918
|% -1,74
|
|Euro
|8,6764
|8,6830
|% -2,28
|
|Sterlin
|9,8105
|9,8597
|% -1,86
|
|Frank
|7,9961
|8,0443
|% -2,30
|
|Riyal
|1,9137
|1,9233
|% -1,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|18,86
|
|Altın Gr.
|430
|430
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|28,90
|28,93
|2,02
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,33
|
|B. Petrol
|56,45
|56,45
|1,43
|