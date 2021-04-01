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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.04.2021 13:19



***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz portföyünde yer alan Çanakakale'deki taşınmaza ilişkin güncel durum hakkında bilgi.
 
22.05.2018 tarihinde satın alınan Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 175 Ada 3 Parsel'de yer alan "Altı Katlı Betonarme İşyeri" nitelikli taşınmazımız, yıkılıp yeniden inşa edilme amacıyla 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların  Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu kapsamında kentsel dönüşüm sürecine sokulmuş ve Çanakkale Valiliği Tapu Müdürlüğü'nden gelen 10/06/2019 tarihli, 9108 Yevmiye no'lu yazıyla riski yapı olarak ilan edilmiştir.
 
Sözkonusu taşınmazın yıkım işlemine başlanmış ve yıkım işleminin % 85'i tamamlanmış durumdadır. Yıkımın bitmesini müteakip yasal izinlerin alınması ile birlikte yeniden inşasına başlanacaktır.
 
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922558


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