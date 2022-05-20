Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.05.2022 22:01
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

  Şirket yönetim kurulunun 20/05/2022 tarihli toplantısında
 Portföyümüzde yer alan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mah. 59 pafta, 218 Ada 34 no.lu parselde kayıtlı gayrimenkulün hafriyat ve kaba inşaat işleri için HGS MİMARLIK- GÖKÇEN ÖNCÜ ile 04.03.2020 tarihinde yapılan sözleşmenin ilgili şirketin sicil kayıtlarında terkin edildiği görüldüğünden sözleşmenin feshine
   Sözkonusu gayrimenkulün hafriyat ve kaba inşaat işleri için 6.680.000.-TL + KDV bedel ile, Kazımdirik mah. Üniversite Cad. N72/E Bornova/İzmir adresinde mukim RU İNŞAAT YAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ve    GÜLLÜOVA GÜVENLİ YAPI İNŞ. GIDA HAY. DAY. TÜK. MAL. İNŞ. MAL. İTH. İHR.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ ADİ ORTAKLIĞI'na yaptırılmasının onaylanmasına ve 
    
Şirketimiz ile RU İNŞAAT YAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ve GÜLLÜOVA GÜVENLİ YAPI İNŞ. GIDA HAY. DAY. TÜK. MAL. İNŞ. MAL. İTH. İHR.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ ADİ ORTAKLIĞI arasında akdedilecek hafriyat ve kaba inşaat işleri sözleşmesinin bu kapsamda tanzim ve imza edilmesine ve sözleşmenin hüküm ve şartlarının onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031611


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.372
Değişim :  -0,89% |  -21,26
Açılış :  2.390  
Önceki Kapanış :  2.394  
En Yüksek
2.407 En Düşük
2.372
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAPLM 66,00 17.284.097 % 10,00  
IMASM 46,90 20.055.587 % 9,99  
PRKAB 34,86 91.325.170 % 9,97  
DAGHL 23,68 1.934.818 % 9,94  
NUGYO 6,20 119.932.091 % 9,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,8707 15,8722 % 0,19  
Euro 16,7472 16,8415 % 0,03  
Sterlin 19,8524 19,9519 % 0,55  
Frank 16,2875 16,3856 % 0,20  
Riyal 4,2356 4,2568 % 0,36  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 4,59  
Altın Gr. 945 945 4,67  
Cumhuriyet 6.237 6.331 -18,00  
Tam 6.205 6.361 -40,28  
Yarım 2.999 3.077 -19,49  
Çeyrek 1.504 1.539 -9,75  
Gümüş.Ons 21,74 21,77 -0,17  
Gümüş Gr. 11,14 11,15 -0,05  
B. Petrol 113 113 0,86  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru