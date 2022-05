***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirket yönetim kurulunun 20/05/2022 tarihli toplantısındaPortföyümüzde yer alan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mah. 59 pafta, 218 Ada 34 no.lu parselde kayıtlı gayrimenkulün hafriyat ve kaba inşaat işleri için HGS MİMARLIK- GÖKÇEN ÖNCÜ ile 04.03.2020 tarihinde yapılan sözleşmenin ilgili şirketin sicil kayıtlarında terkin edildiği görüldüğünden sözleşmenin feshineSözkonusu gayrimenkulün hafriyat ve kaba inşaat işleri için 6.680.000.-TL + KDV bedel ile, Kazımdirik mah. Üniversite Cad. N72/E Bornova/İzmir adresinde mukim RU İNŞAAT YAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ve GÜLLÜOVA GÜVENLİ YAPI İNŞ. GIDA HAY. DAY. TÜK. MAL. İNŞ. MAL. İTH. İHR.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ ADİ ORTAKLIĞI'na yaptırılmasının onaylanmasına veŞirketimiz ile RU İNŞAAT YAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ve GÜLLÜOVA GÜVENLİ YAPI İNŞ. GIDA HAY. DAY. TÜK. MAL. İNŞ. MAL. İTH. İHR.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ ADİ ORTAKLIĞI arasında akdedilecek hafriyat ve kaba inşaat işleri sözleşmesinin bu kapsamda tanzim ve imza edilmesine ve sözleşmenin hüküm ve şartlarının onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.